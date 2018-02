MICHELLE MA BELLE - ‘MI HANNO RICATTATO, VOLEVANO TIRARE L’ACIDO IN FACCIA A MIA FIGLIA AURORA. VOLEVANO CHE PAGASSI IN BITCOIN E…’ - VIDEO: STASERA LA HUNZIKER SI CONFESSA DA COSTANZO: ‘MIO PADRE QUANDO BEVEVA SI TRASFORMAVA, SPACCAVA LE COSE IN CASA’ - E PARLA DI ‘SCOMMETTIAMO CHE’ SU CANALE5, UN FUTURO SANREMO E LA FAMIGLIA

"A marzo, un anno fa, è arrivata una e-mail con un ricatto, un tentativo di estorsione dove mi è stato detto che se non avessi pagato una cifra entro una data avrebbero acidificato Aurora... l'acido in faccia... volevano che pagassi in bitcoin...". Michelle Hunziker racconta a Maurizio Costanzo il dramma che ha vissuto nel nuovo appuntamento con "L'Intervista" giovedì 22 febbraio in seconda serata su Canale 5.

Reduce dallo straordinario successo al "Festival di Sanremo", la showgirl si confessa al giornalista. E sono come sempre i video evocativi a scandire le tappe importanti di una carriera di una ragazza svizzera che ha realizzato il suo sogno: fare spettacolo. Una vita da favola, due grandi amori, tre bellissime figlie e la realizzazione nel suo lavoro e una infanzia non sempre serena.

baglioni hunziker favino

A cominciare dal rapporto con il padre: non facile. "Ho capito quasi subito che beveva perché lui si trasformava e gli prendeva male, si arrabbiava, spaccava le cose in casa però io da bambina sono sempre riuscita, fino a una certa età, a scindere le cose cioè io volevo vedere solo la parte bella di mio papà e facevo finta che non esistesse il resto...". Michelle parla anche dei progetti futuri, per Mediaset dovrebbe condurre "Scommettiamo che?": "Ci incontreremo la prossima settimana per vedere tutte le cose e sarebbe bello..." Sanremo lo rifarebbe? "Sì! Se lo dico qua magari succede...".

