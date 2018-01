Gaia Cavalluzzo per https://velvetgossip.it

IL CALENDARIO DI GEGIA

Francesca Carmela Antonaci, alias Gegia, attrice e conduttrice molto famosa negli anni ’80, è tornata alla ribalta grazie alla piéces teatrale con “Brancaleone e la sua armata” e sta vivendo un periodo d’oro professionalmente, grazie all’uscita del suo nuovo film in Polonia ove è già una star.

La donna si è raccontata al settimanale Nuovo e ha confidato: “Spot, manifesti e foto stanno avendo grosso successo. E mi hanno anche chiesto di posare per un calendario sexy”. In Polonia dunque la carriera di Gegia sembra davvero avviatissima, tanto che la simpatica attrice ha rivelato: “Sono intelligenti! Lì vengo considerata brava e bella. In Italia invece dicono che sono bruttina”.

Circa l’idea del calendario sexy Gegia ha spiegato: “Sono rimasta piacevolmente sorpresa e ho accettato. L’idea è nata mentre realizzavamo la campagna pubblicitaria per questa famosa pizza (Feliciana ndr.) E io mi sono prestata con gioia, anche per mostrare che, nonostante i miei 58 anni, sono ancora una bella donna. Un calendario divertente, che non sarà distribuito in Italia ma solo in Polonia. Mi mostro in biancheria intima, niente di volgare”.

