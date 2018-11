MILANO CONFIDENTIAL – GIANLUCA MECH, MENTE DELLA DIETA “TISANOREICA”, NON SI FERMA PIÙ: ORA DÀ CONSIGLI ANCHE A SARAH FERGUSON – ARTOM IN TRASFERTA TORINESE - CHI È, CHI NON È E CHI SI CREDE DI ESSERE NICOLA SAVARESE, INCORONATO A TRANI COME “MISTER ITALIA 2018” – ANDREA CERIOLI E IVAN GONZALES, NUOVI TRONISTI DI “UOMINI E DONNE”, HANNO GIÀ INIZIATO A LITIGARE

Ivan Rota per “Dagospia”

SARAH FERGUSON CON TIZIANA PANELLA E GIANLUCA MECH

E chi ferma più Gianluca Mech, mente della dieta Tisanoreica. A lui si sono affidate numerose star italiane e internazionali e la settimana scorsa ha incontrato Sarah Ferguson alla quale ha dispensato graditi consigli.

Figlia di una tradizione erboristica familiare pluricentenaria, che affonda le radici nel tardo ‘500, l’azienda erboristica Gianluca Mech S.p.A. - con sede ad Asigliano Veneto in provincia di Vicenza – dal 1911 produce e distribuisce prodotti ottenuti dalla “Decottopia”, ovvero la terapia delle “dieci piante”.

Si tratta di un antico procedimento di lavorazione delle erbe officinali tramandata nei secoli di padre in figlio, fino a Gianluca Mech, attuale custode dei segreti industriali che sono il cuore delle attività aziendali, estratti che fondano la propria unicità ed esclusività sull’essere senza alcool, senza zuccheri, senza conservanti e glutine.

gianluca mech 2

Dall’esperienza e competenza maturata nella Decottopia, sono stati poi sviluppati gli alimenti dietetici specifici che costituiscono l’innovativo “Protocollo globale della Dieta Tisanoreica” elaborato e testato in collaborazione con il Mech Lab dell’Università di Padova

----

club2club 3

Tutti a Torino per Artissima ABSOLUT Vodka,icona di creatività e libertà, torna come Main Partner di CLUB TO CLUB e trasforma l’AC Hotel Lingotto in #ABSOLUTSYMPOSIUM, un hub creativo dove partecipare a workshop, interviste ai musicisti,talk, performance, dirette radio curate da Max Dax e Carlo Pastore, conoscere gli artisti ed esplorare emotional secret room con installazioni interattive.

carlo pastore

“La Luce al Buio” è il tema dell’edizione 2018 di Club to Club, il festival di musica avant-pop riconosciuto a livello internazionale che offre un ampio spettro musicale che va dall’avanguardia dei suoni a fenomeni di massa italiani e internazionali fino a movimenti musicali emergenti.L’anno scor so ha visto la partecipazione di 50.000 persone e oltre 60 artisti. Absolut sposa il tema mixandolo con i suoi mantra –Freedom of Expression e All Genders are equal– e traducendolo in un’ onda di emozioni positive,simbolo di libertà e di uguaglianza percreare un domani migliore.

----

CENACOLO ARTOM A TORINO

Trasferta torinese per il.Cenacolo di Arturo Artom. In occasione di Artissima, la fiera d'arte contemporanea che si svolge a Torino, Artom ha infatti invitato il Direttore di Art Basel Marc Spiegler, considerato una delle personalita più influenti nel mondo dell'arte contemporanea, a confrontarsi con Licia Mattioli, Vicepresidente di Confindustria, Massimo.Lapucci, segretario generale della Fondazione Crt, i grandi collezionisti Paola Giubergia e Max Dolgicer, il presidente del Teatro Stabile Lamberto Ganxia, Benedetto Camerana, presidente del Lingotto e del.Museo dell'automobile, l'imprenditrice Katia Da Ros ed il gallerista Luigi Mazzoleni.

----

NICOLA SAVARESE MISTER ITALIA

Ha 31 anni, viene da Vico Equense, è alto 1,90, gioca a basket e sogna di affermarsi nel mondo dello spettacolo. E’ questo l’identikit di Nicola Savarese incoronato a Trani come “Mister Italia 2018”.

Savarese, premiato sul palco dalla presidente di giuria Adriana Volpe, ha superato la concorrenza degli altri 29 finalisti giunti da tutta Italia al termine di un lungo percorso di oltre 400 selezioni cominciato nell’aprile scorso.

nicola savarese 1

Nel corso della serata, condotta da Jo Squillo, è stata incoronata anche la nuova “Miss Grand Prix 2018”: la corona si è posata sulla testa della 17enne reggiana Isabella Ceci.

andrea ceroli 3

La giuria presieduta dallo stilista Rocco Barocco ha infatti premiato questa bellezza mediterranea appassionato di danza e pallavolo, ma con l’ambizione di diventare una protagonista del mondo della moda e dello spettacolo.

----

Andrea Cerioli e Ivan Gonzales, nuovi tronisti di "Uomini e Donne", hanno già iniziato a litigare: allo spagnolo non è garbato che Cerioli avesse chiesto alle corteggiatrici qual'era il loro preferito: la cosa è parsa alquanto strana visto che i due palestrati, dopo l'avventura di "Temptation Island", sono diventati molto amici.

ivan gonzalez 3

Il trono di Andrea e Ivan sarà diverso: dovranno scegliere in un limitato lasso di tempo. Ricordiamo che per Cerioli é il trono bis: aveva già partecipato, ma aveva lasciato, e fuori dal programma si era fidanzato con la corteggiatrice Valentina Rapisarda, ma la storia era finita male. Ora lei gli ha lanciato una frecciatina: con un post su Instagram, senza citarne il nome, la lasciato intendere che il trono era l'unica cosa che desiderava...

Il giovane in rampa di lancio ha detto che ha fatto da mamma e papà per le figlia mentre l'ex moglie se ne é andata in un luogo lacustre per raggiungere il giovanissimo compagno, Anche se ama le piste di sci che si spara regolarmente.....

andrea ceroli 2 andrea cerioli ivan gonzalez 2 ivan gonzalez 4

nicola savarese 5 nicola savarese 6 nicola savarese 2 club2club 2 nicola savarese 4 nicola savarese 3