Alberto Dandolo per Dagospia

maurizio corona e fabrizio corona 5ac7337

CORONA NEWS

A Cologno Monzese gira voce che Furbizio Corona stia facendo fuoco e fiamme per partecipare in qualità di concorrente alla prossima edizione de L'Isola dei morti di fama. Molto dipenderà dall'iter giudiziario dell'ex re dei paparazzi. Mediaset starebbe vagliando questa ipotesi, Piersilvio Berlusconi concederà l'ok o porrà uno stop per evitare ulteriori polemiche? Ah saperlo...

morgan maria de filippi

Avvisate Asia Argento, che pare sia invaghita davvero di Furbizio, che il bad boy de’ noantri ha già azionato il cronometro su questa storia. Quanti mesi avrà previsto? Ditele anche che Maria la Sanguinaria non sarebbe così convinta di riciclarla in giuria ad Amici. Lei contava nel potere salvifico della De Filippi, capace di redimere bad boy come il suo ex marito Morgan. E la sinergia familiare era già pronta visto il rapporto filiale di Maurizio Costanzo e Corona. Asia avvisata mezza salvata.

NOMINE RAI NEWS

asia argento su corona

La decisione di Rita Borioni di ricorrere al Tar contro la nomina di Foa a presidente Rai avrebbe infiammato gli animi a Viale Mazzini. La preoccupazione sarebbe molto alta perché potrebbe far saltare le nomine già effettuate e stoppare quelle in arrivo. Un limbo che i pentaleghisti proprio non gradirebbero. Chi ha consigliato la consigliera? Ah saperlo…

flavio insinna

Se però le nomine saranno fatte rischia di restare con il cerino in mano Angelo Teodoli, direttore di Rai1 con un daytime in difficoltà. Avvisate il dirigente che la poltrona da lui desiderata, quella del Coordiamento Palinsesti, potrebbe finire nelle mani di Roberto Nepote. Chi la spunterà?

dario maltese

TV NEWS

A gennaio tornerà nel sabato sera di Canale 5 l'ennesima edizione di ‘’C'è posta per te’’, la Sanguinaria ha già iniziato le registrazioni e anche quest'anno punterà su volti internazionali. Il primo colpo? Il portoricano Ricky Martin.

E' ormai un testa a testa quotidiano quello tra L'Eredità e Caduta Libera, Scotti tallona Flavio Insinna. L'agitato conduttore Rai perde punti e non conquista la critica ma Rai1 gli affida una prima serata con il consenso dell'Unicef. Sarà infatti anche quest'anno alla conduzione di Prodigi, evento benefico. Agli Studi Fabrizio Frizzi dicono che Flavietto sia preoccupato per il suo futuro, come mai? Ah, saperlo…

GNOCCA NEWS

patrizio bertelli miuccia prada

Tal Mara Fasone, famosa per aver poggiato il suo lato B sul trono di Uomini e Donne, ha lasciato il programma dicendo di non sentirsi a suo agio. A Milano raccontano che il motivo sia di diversa natura: si trovava a suo agio con l'ex fidanzato. Solo pettegolezzi? Ah saperlo...

Francescona Cipriani, in questa fase finta innamorata di Walter Nudo, cerca lavoro! La bombastica prezzemolona vorrebbe partecipare all'ennesimo reality: il Grande Fratello (quasi) Nip. Ci riuscirà?

novella benini

IL DIAVOLO VESTE PRADA

E’ il pissi-pissi che da un po’ di tempo infiamma i salotti meneghini e fiorentini: l’affettuosa amicizia tra Patrizio Bertelli, coniuge di Miuccia Prada, e la vispa fiorentina Novella Benini, già al fianco di Chicco Testa e dell’ex allenatore della Nazionale Cesare Prandelli. Davvero il volubile boss di Prada avrebbe interrotto la sua quasi ventennale amicizia con Emanuela Pisetti? Ah, saperlo…

mara fasone

INDOVINELLO DELLA SETTIMANA

Quale famoso politico vive ore di ansia perché teme che certi video privati possano essere resi pubblici? Dicono che la natura imbarazzante dei filmati non sia solo di tipo sessuale.

INDOVINELLI

Dario Maltese è uno dei mezzibusti più amati del Tg5, molti al Palatino e non solo parlano delle sue virtù. Di una in particolare. Quale sarà? Ah NON saperlo...

francesca cipriani

Il discusso autore vive un periodo complesso. Osteggiato da una parte dei suoi datori di lavoro, avrebbe però trovato il sostegno di una potentissima signora del piccolo schermo. Dicono che sarà lei a riposizionarlo in un programma in partenza nei primi mesi del 2019. Chi è?

cesare cunaccia emanuela pisetti

Ne parla tutta Milano: lui un blogger maturo, lei una ragazza venuta dal sud in cerca di fortuna. In mezzo l'imprenditore per mancanza di impresa che ha avuto recentemente qualche problema con la giustizia. Mejo del trio monnezza!

L'aitante attore amatissimo dalle donne ha in realtà una passione per gli uomini. Si mormora che per colpa dell'ultimo fidanzatino stia finendo sul lastrico. Si parla di un vero e proprio raggiro...

BERTELLI BERTELLI

CESARE PRANDELLI E NOVELLA BENINI Novella Benini no NOVELLA BENINI jpeg novella benini