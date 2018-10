MARIAGRAZIA CALABRIA GABRIELLA GIANMANCO MARIAROSARIA ROSSI CHIARA MORONI JOLE SANTELLI

Alberto Dandolo per Dagospia

Nei palazzi del potere tutti si domandano quale sia il vero segreto che si cela dietro lo strapotere dell'ex gieffino Rocco Casalino, il portavoce del premier Conte che nonostante i vari scivoloni viene sempre confermato al suo posto. Ah, saperlo...

annagrazia calabria

Accordo di ferro tra Licia Ronzulli e Anna Maria Bernini. Gira voce che al Congresso dei Giovani di Farsa Italia verrà nominato al posto della dimissionaria ( o accompagnata alla porta?) Annagrazia Calabria tal Stefano Cavedagna in quota Bernini. In cambio la Ronzulli cosa concedera' alla bella Anna Maria? Forse un canale privilegiato con la sempre piu' potente Lega? Ma si mormora anche che la amazzone "dimissionaria" non abbia alcuna intenzione di demordere. Si dice infatti che in accordo con il rampante Antonio Tajani piazzerà la sua fidata Maria Tripodi al coordinamento della Regione Calabria in sostituzione della desaparecida Jole Santelli...

GELMINI - BERLUSCONI - BERNINI

Qualcuno avverta Ilary Blasy che la figlia e il genero della sblasonata Marchesa d'Aragona faranno fuoco e fiamme per convincere la loro congiunta a lasciare la casa dei morti di fama. Pare siano stanchi dell' accanimento mediatico in atto sul ''titolo'' di Dani. Ci riusciranno?

tommaso zorzi

Elisabetta Gregoraci fu Briatore sarà ospite di Sora Mara Venier a Domenica in e si concederà senza peli sulla lingua in una bombastica intervista esclusiva. Quali verità racconterà in diretta tv? Ah, saperlo...

E a proposito di Sora Mara, ieri accolta da una folla calorosa e accogliente ha fatto da madrina all'iniziativa del Fatebenefratelli dell' isola Tiberina a favore della ricerca sul cancro al seno. La Venier si e' detta onorata di essere stata scelta per promuovere questa importante manifestazione.

Tal Tommaso Zorzi, noto per essere in coppia con Paola Caruso uno dei concorrenti di Pechino Express, va dicendo in giro che sara' il prossimo inviato de L'Isola dei Penosi. Peccato che ne' Magnolia ( societa' che produce il reality) e ne' Mediaset ne siano informate...

licia ronzulli

E' vero che Piero Chiambretti non ha per nulla gradito l'ingresso nella casa dei morti di fama in qualita' di super ospite di Cristiano Malgioglio e che non veda di buon occhio i video che imperversano sui social del cantautore in compagnia di una conduttrice tv? Ah, NON saperlo...

ilary blasi

Cosa unisce il mago per mancanza di magia Giucas Casella e l'attore per mancanza di pose Beppe Convertini? Chiedetelo agli appassionati di lirica nel quartiere di Porta Venezia a Milano...

Si mormora che la giunonica Natalia Bush stia facendo fuoco e fiamme per ritornare in tv. Il suo sogno? Partecipare a Ballando con le stelle...

Fermi tutti! A viale Monza a Milano gira voce che l' ex tronista Costantino Vitagliano sia corteggiatissimo dalla produzione del Grande Fratello Vip albanese. Vedremo il bel fusto meneghino imperversare nella casa piu' spiata di Tirana? Ah, saperlo...

giucas casella

INDOVINELLI DELLA SETTIMANA

A Milano tutti si chiedono perche' il console lettone e il Presidente della Fiera abbiano il lampeggiante sulle loro auto. Ah, saperlo...

L' ex Presidente della Camera e il noto ex scopritore di talenti condividono gli stessi uffici nella periferia sud di Milano. Cosa bolle nel pentolone? Ah, saperlo...

elisabetta gregoraci 6 elisabetta gregoraci

La starlette disoccupata deve ormai sbarcare il lunario. Pare si sia specializzata in dominazioni lesbiche alla modica cifra di 300 euro l'ora. Chi e'?

Tra i duomosessuali modaioli di Milano imperversa una nuova pratica notturna. Trattasi di potenti iniezioni anali di Serenase, antipsicotico in voga negli anni '90. Pare che 3 famosi stilisti ne siano ormai totalmente dipendenti. Di chi stiamo parlando?

elisabetta gregoraci serenase elisabetta gregoraci 5 costantino vitagliano SILVIO BERLUSCONI JOLE SANTELLI MARIA ROSARIA ROSSI elisabetta gregoraci 3