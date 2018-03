7,5 MILIONI (36,3%) INCOLLATI AI RIGORI DI LAZIO-MILAN, (TUTTA LA PARTITA: 24,4%) - BENE ‘LE IENE’ (11,6%) E LA SCIARELLI (11%), CONTRO IL CALCIO SOFFRE LA POLITICA: PORRO (7%) E MENTANA (3,6%). RAI2 SPENTA DALLE TRIBUNE (1,6%) - JUVENTUS-ATALANTA, 5.2 MILIONI NEL 2° TEMPO - GRUBER (5%) VS BELPIETRO (3,6%) - PALOMBA (19,3%) VS RAI1 (13,7-14,8%) - 3,3 MILIONI PER LA SECONDA PARTE DELLA D’URSO - VESPA (10,7%) - GIALAPPA SUPER (17,3%)

VIDEO IN APERTURA DI 'NONLEGGERLO'

https://twitter.com/nonleggerlo/status/968978332716068865

gattuso

Da www.tvzoom.it - Nella fase dei penalties 7,476 milioni e 36,3% di share

ASCOLTI TV | MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2018. IN 6,3 MLN PER LA COPPA ITALIA (24.4%), MATRIX 7%, GHOST 6.6%

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Su Rai1 la semifinale di Coppa Italia Lazio-Milan ha conquistato 6.348.000 spettatori pari al 24.4% di share. Su Canale 5 Matrix Prime ha raccolto davanti al video 1.581.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 le Conferenze Stampa Elettorali ha interessato 434.000 spettatori pari all’1.6% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.421.000 spettatori (11.6%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.596.000 spettatori pari ad uno share dell’11%.

gattuso

Su Rete4 Ghost totalizza un a.m. di 1.572.000 spettatori con il 6.6% di share. Su La7 Il Bersaglio Mobile ha registrato 918.000 spettatori con uno share del 3.7%. Su Tv8 In Her Shoes – Se fossi lei segna 740.000 spettatori con il 3%. Sul Nove Il Destino del Cavaliere ha raccolto 466.000 spettatori con il 2%. Su Rai4 Scorpion registra 523.000 spettatori con il 2%. Su La5 L’Isola dei Famosi in replica segna 374.000 spettatori con l’1.8%. Su Real Time l’esordio della nuova stagione di Primo Appuntamento segna 440.000 spettatori con l’1.6%, con il primo episodio, e 401.000 spettatori con l’1.7% nel secondo episodio.

Access Prime Time

Guess My Age sfiora i 700 mila spettatori.

gattuso

Su Canale 5 Striscia La Notizia registra una media di 5.814.000 spettatori con uno share del 20.5%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.117.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 Non ho l’Età raccoglie 1.867.000 spettatori con il 6.9% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 2.346.000 spettatori pari all’8.2%. Su Rete4 Dalla Vostra Parte ha radunato 1.004.000 individui all’ascolto (3.6%), mentre su La7 8 e ½ ha interessato 1.407.000 spettatori (5%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età ha divertito 699.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove il game show Boom! ha raccolto 394.000 spettatori con l’1.4%. Su Rai4 Lol ha ottenuto 418.000 spettatori con l’1.5%. Su Real Time Take Me Out ha raccolto 259.000 spettatori con lo 0.9%.

Preserale

Juventus-Atalanta supera i 5.2 milioni nel secondo tempo.

Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Juventus-Atalanta segna 4.393.000 spettatori con il 25.1% (nel dettaglio il primo tempo: 3.517.000, 23%; secondo tempo: 5.227.000, 26.7%). L’Eredità – Il Meglio di - dalle 19.30 alle 19.55 – ha ottenuto un ascolto medio di 3.680.000 spettatori (16%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 3.515.000 spettatori (18.4%) mentre Avanti un Altro raccoglie 5.054.000 spettatori (22.8%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 976.000 spettatori (4.6%) mentre NCIS 1.525.000 (6.1%).

lazio milan

Su Italia1 il daytime de l’Isola dei Famosi 13 ha raccolto 428.000 spettatori con il 2%. CSI Miami ha totalizzato 623.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Blob segna 1.269.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 1.073.000 individui all’ascolto (4.2%). Su La7 Var Condicio ha raccolto 263.000 spettatori (share dell’1.2%). Su Tv8 Cuochi di Italia ha raccolto 566.000 spettatori con il 2.3%.

Daytime Mattina

Mila e Shiro al 3.1%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.138.000 telespettatori con il 19.9%. Storie Italiane ha ottenuto 1.213.000 spettatori con il 19.2% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 988.000 spettatori (15.5%), nella prima parte, e 1.026.000 spettatori (16.4%), nella seconda parte. Su Rai 2 TG2 Lavori in Corso ha raccolto 145.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia 1 Mila e Shiro – Due Cuori nella Pallavolo raccoglie 207.000 spettatori con il 3.1%.

lazio milan 4

Chicago Fire ottiene un ascolto di 134.000 spettatori pari al 2.1% di share. Su Rai3 Agorà convince 438.000 spettatori pari al 6.8% di share (presentazione: 408.000 – 6.1%). A seguire Mi Manda Rai3 segna 313.000 spettatori con il 5%. Su Rete 4 l’appuntamento con Ricette all’Italiana registra una media di 122.000 spettatori con share dell’1.8%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 300.000 spettatori con il 4.9%. A seguire Coffee Break ha informato 329.000 spettatori pari al 5.2%.

Daytime Mezzogiorno

La Prova del Cuoco non va oltre il 14.8%.

NICOLA PORRO

Su Rai1 Buono a Sapersi ha raccolto 1.024.000 spettatori con il 13.7%. La Prova del Cuoco ha interessato 1.916.000 spettatori con il 14.8%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.881.000 telespettatori con il 19.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 638.000 spettatori (7.9%), nella prima parte, e 1.176.000 spettatori (9.4%), nella seconda parte. Su Italia 1 Dr House ottiene un ascolto di 317.000 spettatori pari al 3.5% di share. L’Isola dei Famosi ha raccolto 1.063.000 spettatori con il 7%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.004.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Tutta Salute raccoglie 378.000 spettatori (5.7%).

Chi l’ha Visto? 11.30 ha ottenuto 483.000 spettatori (5.9%). Quante Storie ha raccolto 927.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 The Mentalist ha appassionato 364.000 spettatori con il 3.1% di share mentre La Signora in Giallo 900.000 (5.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 519.000 spettatori con share del 6.9% nella prima parte, e 628.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su La5 L’Isola dei Famosi Extended Version ha raccolto 149.000 spettatori con l’1%.

Daytime Pomeriggio

Quasi 3,3 milioni di spettatori per la seconda parte di Pomeriggio Cinque sull’Isola.

sciarelli

Su Rai1 Ballando on the Road ha appassionato 1.606.000 spettatori con il 9.9%. La Vita Diretta ha raccolto 2.028.000 spettatori con il 14.9% dalle 15.15 alle 16.49. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 3.019.000 spettatori con il 17.6%. Una Vita ha convinto 2.974.000 spettatori con il 18.1% di share. Sulla stessa rete Uomini e Donne ha appassionato 3.244.000 spettatori con il22 % (Finale: 3.097.000 – 22.7%). Il daytime de l’Isola dei Famosi 13 ha raccolto 3.066.000 spettatori con il 23.1%. Amici di Maria De Filippi Verso il Serale ha interessato 2.703.000 spettatori con il 20.7%. Il Segreto ha appassionato 2.999.000 spettatori con il 22.2%.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.856.000 spettatori con il 19.9%, nella prima parte, a 3.290.000 spettatori con il 19.9%, nella seconda parte, e a 3.196.000 spettatori con il 17.8%, nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 1.088.000 spettatori con il 7.4%. Castle ha convinto 581.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 la serie animata I Griffin segna 803.000 spettatori con il 4.7%. I Simpson ha raccolto 930.000 spettatori (5.7%). The Big Bang Theory ha raccolto 703.000 spettatori con il 4.5%. L’appuntamento con New Girl è stato scelto da 475.000 (3.5%). How I Met Your Mother – E alla Fine Arriva Mamma ha raccolto 401.000 spettatori con il 3%. Su Rai3 lo speciale Elezioni Regionali ha fatto compagnia a 680.000 spettatori (4.9%).

ipnosi francesca cipriani

Aspettando Geo ha interessato 970.000 spettatori con il 7.3% mentre Geo ha registrato 1.736.000 spettatori con l’11.6%. Carta Bianca segna 1.615.000 spettatori con il 9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.072.000 spettatori con il 6.8%. Su La7 TGLa7 Cronache ha ottenuto 528.000 spettatori con il 3.1%. Tagadà ha interessato 529.000 spettatori (share del 3.4%), nella prima parte, 363.000 spettatori con il 2.7% nella seconda parte. Su Real Time Amici ha raccolto 295.000 spettatori con l’1.8%.

Seconda Serata

Mai Dire Isola al 17.3%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.041.000 spettatori con il 10.7% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 443.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Su Rai2 Le Regole del Delitto Perfetto segna 196.000 spettatori (1%), nel primo episodio, 218.000 spettatori (1.9%), nel secondo episodio, 175.000 spettatori (2.4%), nel terzo episodio. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 779.000 spettatori con l’8.4%. Su Italia1 Mai Dire Isola è visto da 1.227.000 spettatori (17.3%). Su Rete 4 il film Identità Violate è stato scelto da 311.000 spettatori con il 4.2% di share.

giucas casella francesca cipriani

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.927.000 (23.1%)

Ore 20.00 5.707.000 (22.5%)

TG2

Ore 13.00 2.510.000 (16%)

Ore 20.30 2.390.000 (8.6%)

TG3

Ore 14.25 2.251.000 (13.9%)

Ore 19.00 2.589.000 (12.3%)

TG5

Ore 13.00 3.356.000 (21.3%)

Ore 20.00 5.644.000 (21.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.667.000 (12.9%)

filippo nardi bianca atzei

Ore 18.30 985.000 (5.4%) prima parte, 659.000 (3.2%) seconda parte

TG4

Ore 11.30 384.000 (4.7%)

Ore 18.55 1.051.000 (5.1%), 1.101.000 (4.8%) Almanacco

TGLA7

Ore 13.30 742.000 (4.4%)

Ore 20.00 1.388.000 (5.4%)