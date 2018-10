Alberto Dandolo per OGGI

GABRIELE CORSI SOGNA «AFFARI TUOI»

A marzo 2019, dopo il Tg1 sulla prima Rete del servizio pubblico dovrebbe tornare Affari tuoi, il gioco dei pacchi guidato negli anni da Paolo Bonolis e Flavio Insinna. In pole position per la conduzione del quiz ci sarebbe Gabriele Corsi, 47, reduce dai buoni ascolti di Reazione a Catena e dalla prova a B come Sabato. Ce la farà?

CRISTIANO MALGIOGLIO DIVENTA LA GEISHA DI CHIAMBRETTI

Cristiano Malgioglio, 73, sarà una delle star del nuovo show di Pierino Chiambretti, 62, su Rete 4. Sapete quale ruolo si è inventato per il cantautore, l’irriverente conduttore piemontese? Quello di una geisha giapponese amante della lap dance. Le sarte di Mediaset sono già all’opera per confezionare i sontuosi abiti nipponici destinati al frizzante artista.

BARBARA D’URSO E IL «GF NIP»: È IN CORSA ANCHE ANNA FUSCO

A Cologno Monzese si sussurra che Barbara d’Urso, 61, e i suoi autori stiano già lavorando al cast del nuovo Gf Nip. In corsa per entrare nella Casa ci sarebbe anche la bruna Anna Fusco, 28, sorella della bionda attuale gieffina Lisa, 39,

MILLY CARLUCCI CORTEGGIA ELISA ISOARDI

In Rai si mormora che il sogno di Milly Carlucci, 64, sia quello di avere Elisa Isoardi nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. La nuova regina di La prova del cuoco pare ne sia molto onorata: nutre molta stima per la inossidabile Milly. Cederà al suo corteggiamento o preferirà essere ballerina solo per una notte?

FRANCO DI MARE LIBERA LA POLTRONA A OSSINI

A viale Mazzini gira voce che per Franco Di Mare, 63, conduttore di Uno Mattina, potrebbe presto esserci una promozione in dirigenza. Se ciò dovesse accadere, alla guida della trasmissione di Rai 1 potrebbe arrivare Massimiliano Ossini.

LA DELUSIONE DEL CONDUTTORE: IL SUO AMATO PROGRAMMA FA FLOP

Il conduttore aveva molto creduto nel nuovo progetto, ma i dati Auditel sono preoccupanti. Dicono che a breve la sua trasmissione saluterà il pubblico e che difficilmente tornerà in onda. Di chi stiamo parlando?

LA MITICA CANTANTE RICEVE STRANE RICHIESTE DALLA POLITICA

Lei è una star della musica italiana, corteggiata da diversi programmi televisivi. Nell’ultimo periodo la cantante avrebbe ricevuto strane richieste

anche dal mondo politico. Chi è?

IL SUO FUTURO PROFESSIONALE È A RISCHIO: CERCA AIUTO IN VATICANO

Il presentatore teme per il suo futuro perché sa di non essere ben visto

in azienda. Nei giorni scorsi sarebbe stato avvistato dalle parti del Vaticano:

cosa stava combinando e, soprattutto, chi doveva incontrare?

