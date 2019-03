MINA VAGANTE! - VIDEO: DOPO ''IO CHE AMO SOLO TE'', TIM RILANCIA CON UN'INTERPRETAZIONE GALATTICA DI MINA (''VORREI CHE FOSSE AMORE''). NEL NUOVO SPOT, DELLA CAMPAGNA IDEATA DA LUCA JOSI, LA TECNOLOGIA HA CAMBIATO E CAMBIERÀ IL MONDO PIÙ DI MILLE TALK SHOW POLITICI, E IL PROPELLENTE PIÙ FORTE RIMANGONO LA PASSIONE E L'AMORE…

Con lo spot ‘A new world’ on air sulle principali tv, TIM ha deciso di lanciare una campagna istituzionale, che comprende anche le testate online, in cui racconta i grandi numeri della prima telco nazionale.

Sedici milioni di chilometri di fibra posata in Italia, il 98% della popolazione raggiunta dal 4G e dal 4.5G nelle principali città, 50 milioni di linee fisse e mobili, 6,4 miliardi di Euro di investimenti industriali di cui 2,4 miliardi di Euro per l’acquisizione delle licenze 5G sono infatti i grandi numeri protagonisti del nuovo spot istituzionale del gruppo guidato da Conti e Gubitosi.

Numeri che confermano l’impegno di TIM per lo sviluppo digitale del Paese, accompagnati da suggestive immagini che trasportano lo spettatore sulle note di “Vorrei che fosse amore” di Mina, in un viaggio magico sul presente e sul futuro, per guardare il mondo da una prospettiva diversa.

Il claim ‘Da sempre insieme’ racconta come l’azienda sia vicina agli italiani guidando lo sviluppo tecnologico del Paese.

La campagna, ideata da Luca Josi, Direttore Brand Strategy & Media di TIM, è on air sulle principali tv italiane e sulle testate online.

