HANNO SEQUESTRATO I SOLDI A ZONIN! E SAPETE QUANTO? 350MILA EURO… - QUESTI BRUSCOLINI, INSIEME AI SEQUESTRI AD ALTRI 4 IMPUTATI, NON SERVONO MICA PER RISARCIRE I RISPARMIATORI DELLA POP.VICENZA. MA A GARANTIRE LE SPESE DEL GIUDIZIO - NEL FRATTEMPO SI SONO SPOGLIATI DI TUTTI I BENI, COSÌ QUANDO ARRIVA LA SENTENZA (SE MAI ARRIVERÀ, CAUSA PRESCRIZIONE), I CREDITORI NON TROVERANNO UN BEFFARDO NIENTE