MISSION IMPOSSIBLE – L'ULTIMA IMPRESA DI TOM CRUISE: CONVINCERE JAMES CORDEN A BUTTARSI DA UN AEREO CON IL PARACADUTE – IL CONDUTTORE DEL “THE LATE LATE SHOW” È TERRORIZZATO, LUI INVECE SI BUTTA DA SOLO SENZA BATTERE CIGLIO – “NON MI ASPETTAVO DI CONVINCERLO”, E IL COMICO AMMETTE: “IN REALTÀ HO PROVATO A CHIAMARLO PER DUE GIORNI PER CANCELLARE L’APPUNTAMENTO, MA…”

DAGONEWS

Di solito lo vediamo cantare in macchina, con il suo divertentissimo “Carpool Karaoke”, in cui si accompagna a popstar e vip vari. Questa volta invece James Corden, il popolarissimo conduttore del “The late late show” sulla Cbs si è buttato. Letteralmente. Nell’ultima puntata della sua trasmissione Corden ha ospitato Tom Cruise, che lo ha costretto a lanciarsi da un aereo dall’altezza di 15mila piedi – più di 4km – con un paracadute.

Tom Cruise è un noto appassionato di sport estremi, al punto da non usare stuntman per le imprese di Ethan Hunt, l’agente segreto che interpreta in Mission Impossible neppure a 56 anni. Il nuovo episodio della saga, Fallout, esce in questi giorni negli Usa (in Italia tra un mese).

A differenza di James Corden, terrorizzato nonostante viaggiasse insieme a un istruttore, Tom Cruise è sceso da solo e non ha battuto ciglio. “Non mi aspettavo di convincerlo, pensavo si tirasse indietro all’ultimo minuto”, ha detto l’ex marito di Nicole Kidman, “sono impressionato che ce l’abbia fatta”.

Ma Corden, che ha poi fatto ripercorrere – a modo suo – tutte le tappe della carriera di Tom Cruise, ha ammesso la verità: “Ho provato a chiamarlo per due giorni interi per cancellare l’appuntamento, ma ho salvato il numero sbagliato sul telefono. Mi scuso quindi con Tom Hiddleston per tutti i messaggi che gli ho mandato. La prossima volta che ti invito in trasmissione, chiacchieriamo e basta, ok?”

