IL MOMENTO CHE NESSUNO ASPETTAVA CON TREPIDAZIONE: SANTORO RITORNA SU RAI3 - CON UN PROGRAMMA EGO-TITOLATO ‘M’, MISCHIERÀ ATTUALITÀ E DOCUFICTION (LA SUA FISSA), E DICE DI AVER GIÀ INVITATO DI MAIO, RENZI E BERLUSCONI: ‘UNA TRASMISSIONE CONTRO IL KAMASUTRA DEI POLITICI NEI TALK SHOW’, CON ATTIZZANTI EDITORIALI DI SAVIANO

michele santoro

Enrico Paoli per Libero Quotidiano

Sostiene Michele Santoro, quello di Servizio Pubblico e mille altre trasmissioni, che «in campagna elettorale la necessità primaria della gente è quella di essere informata». E proprio perché il giornalista vuol «santificare» quel principio, volendo sconfiggere l' odiata legge sulla par condicio che ha visto nascere, da giovedì sera torna su Rai Tre con "M".

Un programma contro il «kamasutra» dei politici nei talk show, spiega il conduttore che dopo più di 20 anni torna sulla terza rete, dove tutto ebbe inizio. Stavolta, però, sarà una prova completamente diversa dalle altre, volendo fare «quello che i Tg non fanno e non dicono».

E così, nonostante l' incombente campagna elettorale e la legge sulle pari condizioni all' accesso in tv, Santoro scommette tutto su M, un programma a cavallo fra il talk e la docufiction. Le prove tecniche sono andate in onda lo scorso anno su Rai Due con le puntate monografiche su Hitler. Esperienza che ripeterà a maggio con quattro serate dedicate al caso Moro.

Michele Santoro

Nel frattempo c' è l' attualità. Anzi, la campagna elettorale. E Santoro non è certo di quelli che riescono a star lontano dal video nel momento in cui i leader e candidati premier affilano le armi. Da giovedì sera, per quattro settimane, Santoro proverà a riprendersi il suo pubblico, scommettendo sui classici cavalli di battaglia. Certo, ripetere gli ascolti della puntata storica con Berlusconi che spolvera la sedia sarà dura, ma Michele tenterà comunque l' impresa. Del resto Chiambretti, il particolare lo ricorda lo stesso Santoro, disse che «Michele va in onda anche senza telecamere».

Saviano

Il menù della serie propone il focus sulle banche, con Giuseppe Bivona, ex banchiere della City londinese e con lunga carriera in Morgan Stanley, Lehman Brothers e Goldman Sachs come ospite di punta. A seguire l' immigrazione con la probabile presenza in studio del ministro degli Interni, Marco Minniti. La terza puntata accenderà i riflettori su Roma Capitale: «Spero che Virginia Raggi accolga il nostro invito a partecipare», spiega il conduttore.

Infine il gran finale con l' evasione fiscale. Gli inviti a Matteo Renzi, Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono stati recapitati e pare che abbiamo «accettato l' offerta» per esporre all' interno del programma «la loro ricetta fiscale». Nella prima puntata, quindi, non ci saranno politici e per Santoro è una novità.

marco minniti (6)

«C' è quello che chiede di fare l' intervista in piedi, quello che chiede di avere accanto due ospiti precisi, quello che chiede di fare l' intervista alle quattro di pomeriggio», spiega il conduttore, «e la concorrenza dei talk è tutta giocata sulla caccia all' ospite. Noi non abbiamo mai fatto questo. Chi viene nei nostri programmi accetta il nostro rito», sottolinea Santoro. E il rito di Michele prevede che sia il giornalista e la sua narrazione a stare al centro, non l' ospite.

Perso per strada Marco Travaglio, «senza polemica», ad accompagnare Santoro saranno Roberto Saviano, «che farà l' editoriale», il comico Andrea Rivera con le sue «incursioni indisciplinate», «l' allegria urticante» di The Pills e Vauro, che recupererà la maschera di Nazareno Renzoni, «una maschera drammatica, oggi che qualcuno prefigura un accordo tra Renzi e Berlusconi». E finché c' è Silvio per Santoro c' è speranza....

vauro

(ha collaborato Donatella Aragozzini)