A 90 Special non poteva mancare uno dei più grandi protagonisti degli anni '90. Attore, regista, produttore, nonché una delle star italiane più conosciute al mondo: Rocco Siffredi. L’attore hard racconta a Katia Follesa e a Nicola Savino del suo successo nell’industria del porno e nell’immaginario del popolo italiano.

Sono tante le tappe che hanno segnato la vita di Siffredi, il lavoro ma anche la famiglia e i figli. Fino al partito dell’amore fondato con Ilona Staller che è finita in Parlamento: “Il partito ha funzionato grazie anche a Riccardo Schicchi che è riuscito a nobilitare il porno - sottolinea Rocco - sia tramite Cicciolina e soprattutto grazie alla grande Moana”. E se Silvio Berlusconi lo dovesse chiamare in politica, Siffredi risponde: “Come potrei dire di no al Cavaliere?”.

TUTTI I TWEET SU '90 SPECIAL

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

Zalone va da Bonolis, Fiorello da Savino. #sanremo2018 si dovrà accontentare di Gegia? #90Special

Francesco Canino‏ @fraversion

Fiorello arriva e si mangia il palco. E si mangia pure Savino. #90Special #Fiorello

Mario Manca @MarioManca

Entra Fiorello e Savino evapora come un'acqua tonica nel deserto arabico. #90special

Mario Manca‏Account verificato @MarioManca

E chi se lo dimentica Fiorello, con il codino e le giacche dai colori shocking che stringeva fra le mani i microfoni variopinti degli anni Novanta <3 #90Special

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

Savino è una buona spalla con l'aria da eterna spalla. Il problema è che se entra Fiorello poi diventa una quasi spalla. #90Special

Alessio‏ @w4rr10r_0

Diciamo che per ora ha condotto Fiorello con la simpatica partecipazione di Savino #90Special

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

Savino mascherato da Fiorello sembra uno di quegli scherzi che si fanno quando uno si laurea. #90special

Federico Ursitti C.‏ @federicoursitti

Ma viva l'autocelebrazione di Fiorello. Si autocelebrano le giuliedelellis non capisco perché non possa farlo un vero numero uno, per di più in una trasmissione sugli anni '90. #90special

Mario Manca‏ @MarioManca

E noi che da vent'anni cerchiamo il Letterman e il Fallon italiano quando potremmo mettere Fiorello a Che tempo che fa e chi s'è visto s'è visto. #90special

[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

Quando compri qualcosa on line Vs quando ti arriva a casa #90Special

Francesco Canino‏ @fraversion

non capisco davvero cos’aspetti @Fiorello a tornare in tv. Un battitore libero, numero uno assoluto, dovrebbe fregarsene degli haters e dell’ansia da prestazione degli ascolti. #90Special #Fiorello

Mario Manca @MarioManca

«Io ero una specie di Ferragni, Belèn e Fedez». Fiorello, tu vali più 3/4 di Instagram, Twitter e Snapchat messi insieme. #90special

LucaLG86‏ @LucaLai86

Ma siamo sicuri quella sia la sellerona alias Ela Weber? A me sembra Katia Ricciarelli. #90Special

T.A.Q.B.‏ @TAQB

Ela Weber nel frattempo è diventata una cover di Katia Ricciarelli. #90Special

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

- Mi raccomando, vestiti in modo sobrio - #90Special

Il Regno del Trash‏ @IlRegnodelTrash

Diamo qualche altro anno alla Weber e la sua trasformazione in Iva Zanicchi sarà completa. #90Special

scolopendrato‏ @scolopendrato

#90Special ela weber si è mangiata la zanicchi e ne ha assunto le sembianze

Torchic Ollo‏ @ale_223

Ela Weber è diventata Patrizia De Blanck bionda, non mi riprendo #90Special

'rco‏ @Blackmount85

Ela Weber mi sa che non si pettina dagli anni 90 #90Special

Il Regno del Trash‏ @IlRegnodelTrash

Rendersi conto che Ela Weber ormai avrà raggiunto la menopausa. Roba da #90special

trashitaliano.it @trash_italiano

Io: "non sono una persona vendicativa" Sempre io: #90Special

Francesco Canino‏ @fraversion

leggo battutone sulla forma fisica di Ela Weber. Avanguardia pura, mi raccomando. Ma fatevi una mangiata e non scassate le palle. #90Special

Matteo Dell'Anna‏ @Matt_Jack_Dylan

Ma Siffredi sta a #90Special perché la console degli anni '90 era la Sega Mega Drive?

francesco boncaldo‏ @bonko89

E come fai a non invitare Rocco Siffredi che le ha messe tutte a 90 negli anni novanta #top #90Special

~ JL | Targaryen‏ @SonOfTheRain_

La parte di Siffredi era evitabile. Si stanno celebrando gli anni 90 non le donne a 90. #90Special

giovanni mercadante‏ @giuvannuzzo

La SELLERONA che fece impazzire non pochi ormoni #90Special

antonino musumeci‏ @ninomusumeci

#90Special sembrava un programma carino ma arriva Siffredi e subito diventa un programma del caxzo

Luca Incani‏ @Lu_kein

Rocco Siffredi lo preferivo quando scopava e stava zitto #90Special

Matteo Dell'Anna‏ @Matt_Jack_Dylan

Le lollipop "stiamo lavorando sodo al singolo", Jovanotti ti scrive 2 canzoni in 5 minuti sul cesso in camerino... #90Special

giovanni mercadante‏ @giuvannuzzo

Le #Lollipop a #90Special e @robertaruiu a #DDDance nella stessa sera. Ma le Lollipop non erano @robertaruiu ?

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

IL NUOVO SINGOLO DELLE LOLLIPOOOOOOOOP AHAHAHAHAHAHAHAHAAHAH #90Special

Matteo Dell'Anna‏ @Matt_Jack_Dylan

Le altre 2 lollipop sono in carcere, morte, o si sono rifiutate di rimettere il loro nome di fianco a questo scempio? #90Special

Uzzo‏ @neodie

LOLLIPOP CAGNE ALLORA, CAGNE SEMPRE #90special

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

#90special è un Matricole e Meteore che incontra I Migliori anni. Non curatissimo ma dopato dalle ospitare di peso di Fiorello e Jovanotti.

giovanni mercadante‏ @giuvannuzzo

La nonchalanche con la quale Siffredi si trastulla durante l'intervista #90Special

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

Italia1 non riesce a parlare ai millennials e punta sui trentenni. L'operazione #90special non è diversa dal Rischiatutto o La Corrida su Rai1. Siamo gli "over" della sesta rete, il nostro show nostalgico.

Aladino‏ @Aladino_Rm

Contento per il botto di ascolti di #Classediferro, che in terza serata fa l'11% risultando il programma più visto in quella fascia. Un'operazione nostalgia che ci fa ricordare (e rimpiangere) i tempi in cui Italia1 era una rete viva, creativa e di successo #18gennaio

Paolo Gentiloni @PaoloGentiloni

#Meraviglie con #AlbertoAngela orgoglio della grande bellezza italiana. Quando la Rai fa la Rai. #ServizioPubblico

giovanni mercadante‏ @giuvannuzzo

Diciamo che era il Jova che ci piaceva un po' di più di quello di adesso #90Special

giovanni mercadante‏ @giuvannuzzo

Bossari e Lagerback finalmente sposi l'8 giugno #chetempochefa #90special

