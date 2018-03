NEL MONDO TRIONFA ANCORA ‘BLACK PANTHER’ (1 MILIARDO), DA NOI GLI OSCAR E LA PIOGGIA INFERNALE RIPORTANO A GALLA L’UOMO PESCE: ‘LA FORMA DELL’ACQUA’ ARRIVA A 6,5 MLN - SUPERA JENNIFER LAWRENCE E IL REMAKE DEL ‘GIUSTIZIERE DELLA NOTTE’, CON BRUCE WILLIS VERSIONE SALLUSTI BOLLITO - VIRZÌ IN AMERICA PARTE PIANO CON IL SUO ‘ELLA & JOHN’: I CRITICI NON L’HANNO AMATO

Marco Giusti per Dagospia

Mentre in tutto il mondo Black Panther trionfa, ancora primo in America con 41 milioni di dollari, in Cina con 67 per un totale di 1 miliardo di dollari, da noi gli Oscar e la pioggia infernale del weekend riportano a galla l'uomo pesce di Guillermo Del Toro e la sua romantica storia d’amore. Così, a sorpresa, vince al nostro box office La forma dell'acqua con 1 milione 428 mila euro per un totale di 6,5 milioni.

Non possiamo che esserne contenti. Supera facilmente il modesto action movie di Jennifer Lawrence, Red Sparrow, 822 mila euro, non piaciuto granché nemmeno in patria, e il remake firmato Eli Roth del Giustiziere della notte, 739 mila euro, con un Bruce Willis che sembra più cotto di Sallusti alla fine di una maratona elettorale di Mentana. Bang! Galleggiano la commedia gaia Puoi baciare lo sposo, 649 mila euro, e gli altri campioni da Oscar, Il filo nascosto a 534 mila euro, Lady Bird a 440 mila.

In America, dietro il successo inaspettato di Black Panther, ancora primo con 41 milioni di dollari alla sua quarta settimana, troviamo il nuovo film di Ava De Vernay, A Wrinkle in Time, con Storm Reid e Oprah Winfrey, produzione Disney, con 33 milioni di dollari. Buono, ma la critica non lo ha molto gradito.

Segue Strangers: Prey at Night di Johannes Roberts con Christine Hendricks a 10,4 e Red Sparrow a 8,15. Tra le nuove uscite mirate si è mosso molto bene la commedia The Death of Stalin di Armando Iannucci, uscito da noi qualche mese fa, con 181 mila dollari per due sale.

Ella&John di Paolo Virzì, uscito in 28 sale, ne ha fatti 119 mila. devono essere pesate le recensioni negative dei giornali americani ("nemmeno Helen Mirren e Donald Sutherland riescono a salvarlo" scrive Entertainment Weekly). Ancora più giù Hannah di Pallaoro con Charlotte Rampling, 11 mila dollari in due sale.

