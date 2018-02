13 feb 2018 14:53

MONTALBOOM: 45,1% DI SHARE, 11,4 MILIONI, LIVELLI SANREMESI. MEDIASET SI È ARRESA A ZINGARETTI: ‘L’ISOLA’ È STATA SPOSTATA A STASERA E IERI È ANDATO ‘IL SEGRETO’ (CON UN DIGNITOSO 9.9%) - BRICIOLE PER GLI ALTRI: GIACOBBO (4,3%), ‘I MERCENARI 3’ (6,4%), RAI3 (2,1%) - GRUBER (5,9%) VS BELPIETRO (3,2%) - PALOMBA (16,3%) VS RAI1 (14,6-15,3%) - FAZIO TRAINATISSIMO (24,7%) - PARDO (7,3%) - RAI3 AFFONDA CON LE TRIBUNE POLITICHE (0,5%)