8 ott 2018 17:11

IL MONTE DI EVA - VIDEO: FRANCESCO MONTE DICE DI AVER QUERELATO LA HENGER CHE LO ACCUSÒ DI AVER PORTATO LA 'TROCA' ALL''ISOLA DEI FAMOSI'. L'EX PORNOSTAR LO RIMETTE AL SUO POSTO A 'DOMENICA LIVE': 'IN QUESTI MESI NON HO RICEVUTO NESSUNA NOTIFICA'. E VISTO CHE LA QUERELA PER DIFFAMAZIONE SI PRESCRIVE IN 90 GIORNI… - POI PUNGE SULLA 'RELAZIONE' CON LA SALEMI: 'MI PARE COME QUELLA CON PAOLA DI BENEDETTO. SPERIAMO CHE…'