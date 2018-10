MONTE DI VENERE (MA LUI PREFERISCE MARTE) - MENTRE LA MAMMA DI GIULIA SALEMI A ‘SPY’ CONFESSA CHE LA FIGLIA È SEMPRE STATA INNAMORATA DI FRANCESCO MONTE, LUI PIANGE PER CECILIA E POI SI BUTTA SOTTO LE PEZZE CON STEFANO SALA – E C’E’ CHI HA VISTO “MOVIMENTI SOSPETTI” - STEFANO SALA QUALCHE GIORNO FA AVEVA DETTO: “ANDARE COI MASCHI? NON LO ESCLUDO” - VIDEO

Francesco Monte sotto le coperte con Stefano Sala

salemi mamma e figlia spy

Da Spy

«Giulia è sempre stata innamorata di Francesco Monte e sarebbero una bella coppia, ma non succederà nulla perché conosce Cecilia Rodriguez e, nonostante non siano più una coppia, mia figlia non toccherebbe mai un uomo che è stato con una sua amica», racconta in esclusiva a Spy, in edicola da venerdì 5 ottobre, Fariba Tehrani, la mamma dell'influencer chiusa nella Casa del “GfVip”.

«Sono contenta di come si sta comportando, la mia educazione persiana sta venendo fuori, ma mi sono dispiaciuta molto quando parlando di me ha detto che sono troppo invadente, che è colpa mia se ha questa fobia per il sesso e che è stata lei a portarmi in tv. In tutti questi anni non ho fatto altro che proteggerla, a volte rinunciando anche ai miei sogni e alla mia vita di coppia».

2. MONTE E SALA SOTTO LE COPERTE

francesco monte e stefano sala

Anna Rossi per il Giornale

Il Gf Vip sembra farsi hot, ma i protagonisti potrebbero essere del tutto inaspettati. Gli attenti telespettatori, infatti, hanno notato degli "atteggiamenti piuttosto strani" tra Francesco Monte e Stefano Sala durante la diretta di Mediaset Extra. Nelle ultime ore si sarebbero rincorse voci su alcuni "movimenti sospetti" sotto le lenzuola. Francesco Monte sarebbe stato nel letto con Stefano Sala. In realtà, niente di strano, dal momento che i loro letti sono vicini.

Ma alcuni gesti avrebbero catturato l'attenzione dei fan.

francesco monte subito nudo e ivan cattaneo fa la guardia

"Abbiamo visto movimenti sospetti", scrivono alcuni utenti sui social. Francesco Monte - a detta dei telespettatori del Gf Vip - avrebbe nascosto i loro volti sotto a un cuscino e avrebbe stretto l'amico con un braccio. Una volta staccati dall'abbraccio, sarebbe stato Stefano Sala ad avvicinarsi di nuovo a Monte sotto le lenzuola. Le immagini hanno fatto il giro del web e molti fan hanno ipotizzato "un bacio appassionato". Sarà davvero così? Non si sa, quello che è certo è che i due amici, dopo i "movimenti sospetti" sotto le lenzuola avrebbero continuato a ridere e a scherzare. Si sono fatti soltanto delle confidenze? O fra i due c'è un particolare simpatia?

