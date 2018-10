MONTE DI VENERE - AL 'GRANDE FRATELLO VIP' BACI E COCCOLE TRA FRANCESCO MONTE E GIULIA SALEMI: FLIRT IN CORSO - LEI: "ADESSO TI VEDO CON UN ALTRO OCCHIO" - LA RIVELAZIONE DELL’EX TRONISTA: ECCO PERCHE’ HO LASCIATO PAOLA DI BENEDETTO

Luisa De Montis per il Giornale

monte salemi 3

Francesco Monte è il sex symbol della casa del Grande Fratello. Ha avuto donne bellissime e, proprio in quella casa, si era registrata la rottura con Cecilia Rodriguez.

Ora, il concorrente racconta il perché della fine della sua relazione con Paola Di Benedetto: " È finita per colpa mia, ma non c'entra direttamente Cecilia. Quando siamo usciti fuori dall'Isola, io le dissi: ‘Mi stai prendendo in una situazione dove io non ho voglia di innamorarmi, vediamo solo cosa ne esce, magari avrò una serie di cose che non mi faranno andare oltre’. Infatti, dopo un mese di frequentazione, io mi sono reso conto che non andavo oltre nei sentimenti. E quindi ho detto basta ".

Tutto era nato quasi per gioco all'Isola dei famosi: " All’inizio con Paola non ci stavamo simpatici. Solo successivamente abbiamo capito che ci piacevamo. C’era della sintonia. Poi però mi sono reso conto che non c'era una predisposizione mia ad andare oltre. Era solo un’attrazione sull’Isola ". Ma ora è tutta acqua passata. L'ex tronista sembra infatti essere parecchio interessato a Giulia Salemi.

MONTE E SALEMI

Francesca Ajello per il Giornale

monte salemi 5

Cosa sta succedendo tra Francesco Monte e Giulia Salemi all'interno della casa delGrande Fratello Vip? Se non si può ancora parlare di flirt, i due concorrenti si sono molto avvicinati: seppur abitanti di due parti diverse della casa, i due non perdono occasione per passare del tempo insieme e per parlare.

Se durante il day-time si è visto che entrambi hanno cercato di vedersi attraverso un piccolo spiraglio, è stato durante il 'caverna party' che si è tenuto ieri che Francesco e Giulia hanno avuto la possibilità di stare accanto e di stringere un legame ancora più forte.

Nei giorni passati, abbiamo potuto vedere Monte in lacrime: stare nella casa in cui ha chiuso la sua relazione più importante lo ferisce: Cecilia Rodriguez ha lasciato un segno indelebile nel suo cuore, ma dopo essersi sfogato, l'ex tronista di Uomini e Donne pare essere pronto a lasciare andare il passato, dopo averlo metabolizzato in modo costruttivo. Frattanto, Giulia non ha nascosto che Francesco non le è indifferente: era già chiaro che qualcosa bolliva in pentola, e poi sono arrivate anche le parole della mamma dell'influencer, la quale ha confermato il debole della figlia per il suo compagno d'avventura.

monte salemi 2

Durante la festa organizzata in vacerna, i concorrenti hanno avuto modo di stare tutti insieme: mentre Fabio Basile spingeva Francesco a lasciarsi andare con la bella Giulia, è stata la Salemi stessa ad andare incontro a Francesco e con un velo d'imbarazzo, tipico di chi prova interesse per il suo interlocutore. "Adesso ti vedo con un altro occhio. Odio 'ste robe. Non ti ho mai guardato con quell’occhio, l’occhio" , ha affermato Giulia, lasciando intendere che è cambiato il suo modo di guardare il bel Francesco.

Dal canto suo, Monte non si è mostrato indifferente alle parole della sua compagna di reality: "In realtà mi ero messo in posizione che volevo essere abbracciato" , ha affermato Francesco. I due poi, si sono lasciati andare a coccole e tenerezze per tutti il tempo della festa, stando un po' in disparte rispetto a tutto il resto del gruppo, che ha notato già da tempo il feeling che è nato tra i due ragazzi. La situazione è certamente destinata ad un'evoluzione: quando i due non saranno pù divisi tra casa e caverna, allora la vicinanza farà il resto e se tra i due nascerà un sentimento, sarà ancora una volta sotto l'occhio attento delle telecamere.

monte paola di benedetto e le rose di francesco monte monte salemi 1 francesco monte smucina paola di benedetto francesco monte paola di benedetto francesco monte a paola di benedetto

monte e salemi