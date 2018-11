MORANDI (15,6%) SOPRA FAZIO CON CASALINO E COSTANZO (14,4-13%) - 'IENE' AL TERZO POSTO (10,4%) - POI GILETTI (6,9%) - LE PAPERE (15,8%) SUPERANO FABIOLO - IL GP DEL BRASILE SU TV8 (9%) E SKY SPORT UNO (2,6%) - MARA CON ASIA (15,7%) IN SOVRAPPOSIZIONE TORNA SOPRA LA D'URSO (15,2%), CHE POI SCHIANTA LA PARODI - ANNUNZIATA (7,4%) - 'DOMENICA SPORTIVA' (7,9%), PARDO FA PIÙ SHARE MA MENO ASCOLTATORI (9,1%)

Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.598.000 spettatori pari al 14.4% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.164.000 (13%). Su Canale 5 L’Isola di Pietro 2 ha raccolto davanti al video 3.441.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.780.000 spettatori (6.9%) e Instict è stato la scelta di 1.471.000 spettatori (5.9%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.960.000 spettatori con il 10.4% di share.

Su Rai3 Le ragazze ha raccolto davanti al video 943.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Su Rete4 Indiana Jones e il Tempio Maledetto è stato visto da 722.000 spettatori con il 3.3% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 6.9% con 1.341.000 spettatori. Su Tv8 Ex è la scelta di 283.000 spettatori (1.2%) mentre sul Nove C’è posto per 30? segna l’1% con 262.000 spettatori. Su Rai Premium la replica de L’Allieva 2 è stata vista da 291.000 spettatori (1.2%). Su Iris Codice Mercury si porta al 2.1% con 508.000 spettatori.

Access Prime Time

Stasera Italia al 3.7%

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.998.000 spettatori con uno share del 15.8%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 874.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Indovina chi viene a cena ha interessato 1.168.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Rete4 Stasera Italia Weekend fa compagnia a 901.000 spettatori con il 3.7% di share nella prima parte e a 933.000 (3.7%) nella seconda.

Preserale

Il Gran Premio del Brasile al 9% su TV8

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.698.000 spettatori (14.1%) e L’Eredità 3.818.000 spettatori (18%) nella seconda. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la sfida segna 2.570.000 spettatori con il 13.6% di share e Caduta Libera 3.421.000 (16.3%). Su Rai2 Novantesimo Minuto è stato scelto da 941.000 spettatori pari al 5.4% di share nella prima parte e da 1.134.000 (5.4%) nella seconda; LOL è stato la scelta di 771.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e di 726.000 (3.1%) nel secondo. Su Rai3 Blob segna il 4.7% con 1.094.000 spettatori.

Su Italia 1 Sport Mediaset ha totalizzato 372.000 spettatori (1.9%) e CSI New York 414.000 (1.9%). Su Rete4 Tempesta d’amore convince 752.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 393.000 spettatori (share del 2%). Su TV8 il Gran Premio di Formula 1 del Brasile è stato scelto da 1.700.000 spettatori pari al 9% di share; su Sky Sport Uno lo stesso evento ha siglato il 2.6% con 491.000 spettatori.

Daytime Mattina

Generazione Giovani al 3.4%

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 351.000 spettatori con il 16.3% di share nella presentazione, 787.000 (19.2%) nella prima parte, 1.638.000 (21.8%) nella seconda e 1.480.000 (18.4%) nella terza; Paesi che vai segna il 15.5% con 1.261.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.362.000 spettatori pari ad uno share del 14.7% e la Santa Messa è stata seguita da 1.413.000 spettatori (15.5%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.151.000 telespettatori con il 17.8% di share mentre I Menù di Giallo Zafferano segna il 6.4% con 530.000 spettatori.

Su Rai2 Generazione Giovani ha tenuto compagnia a 285.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Forever totalizza un ascolto di 178.000 spettatori con uno share del 2.2% nella prima puntata ed uno di 279.000 (3.1%) nella seconda. Su Rai 3 Domenica Geo convince 442.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 633.000 spettatori (7.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 114.000 spettatori con il 3.8% di share nelle News e 236.000 spettatori (3.3%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

Sempre male Poirot

Su Rai1 l’Angelus è la scelta di 1.889.000 spettatori (17.3%) e Linea Verde ha intrattenuto 2.918.000 spettatori (20.3%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 785.000 spettatori (8.7%) e Melaverde ha interessato 1.757.000 spettatori con il 14.5% di share. Su Rai2 Mezzogiorno in Famiglia conquista 815.000 spettatori con uno share dell’8.8% nella prima parte e 1.345.000 (10.7%) nella seconda. Su Italia1 Grande Fratello Vip sigla il 3.7% con 570.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 757.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 il Tg3 delle 12 registra 603.000 spettatori con uno share del 5.3%. Su Rete4 Poirot ha fatto compagnia a 220.000 spettatori con l’1.5%. Su La7 Fracchia contro Dracula è stato scelto da 130.000 spettatori con l’1% di share.

Daytime Pomeriggio

In sovrapposizione Domenica In 15.7% e Domenica Live 15.2%

Su Rai1 Domenica In segna il 16.6% con 2.545.000 spettatori nella prima parte e il 14.6% con 2.058.000 spettatori nella seconda; La Prima Volta è la scelta di 1.740.000 spettatori (10.6%). Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 1.981.000 spettatori con il 12%. Domenica Live ha attirato a sé 1.944.000 spettatori (12%) nella presentazione, 2.249.000 (15.3%) nell’Attualità, 2.505.000 (17.6%) nelle Storie, 2.699.000 (18.1%) nella prima parte, 2.828.000 (16.8%) nella seconda e 2.394.000 (13.4%) nell’Ultima Sorpresa. Su Rai2 Quelli che Aspettano ha convinto 1.194.000 spettatori (7.7%) e Quelli che il Calcio ne ha appassionati 1.085.000 (7.7%); Dribbling è stato visto da 711.000 spettatori pari al 4.8% di share.

Su Italia1 The Bold Type segna l’1.7% con 239.000 spettatori nel primo episodio e l’1.4% con 200.000 spettatori nel secondo. Su Rai3 Mezz’ora in più è stato la scelta di 1.127.000 spettatori pari al 7.4% di share, Kilimangiaro – Il Grande Viaggio è stato seguito da 1.010.000 spettatori (7.2%) e Kilimangiaro da 1.509.000 spettatori (9.3%). Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 388.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 315.000 spettatori (share del 2.2%). Su La5 il Grande Fratello Vip Live è stato visto da 36.000 spettatori (0.2%).

Seconda Serata

Pressing al 9.1%, La Domenica Sportiva 7.9%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 606.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2%. Su Canale 5 Pressing ha intrattenuto 692.000 spettatori con il 9.1% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 1.501.000 spettatori (7.9%) mentre L’Altra DS da 611.000 spettatori (6.2%). Su Italia1 Pregiudizio Universale segna un netto di 809.000 ascoltatori con il 13% di share. Su Rai 3 Tutta Salute – Speciale è visto da 411.000 spettatori (2.2%). Su Rete 4 La Regola del sospetto è la scelta di 178.000 spettatori (2.7%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.227.000 (25.6%)

Ore 20.00 5.052.000 (21.9%)

TG2

Ore 13.25 2.231.000 (14.3%)

Ore 20.30 1.481.000 (6%)

TG3

Ore 14.15 1.624.000 (10.3%)

Ore 19.00 1.844.000 (9.1%)

TG5

Ore 13.00 2.657.000 (16.9%)

Ore 20.00 4.057.000 (17.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.120.000 (8.3%)

Ore 18.30 691.000 (3.8%)

TG4

Ore 12.00 365.000 (3.2%)

Ore 18.55 563.000 (2.8%)

TGLA7

Ore 13.30 508.000 (3.1%)

Ore 20.00 1.141.000 (4.9%)