Nella serata di ieri, domenica 28 ottobre 2018, su Rai1 – dalle 20.36 alle 22.47 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.712.000 spettatori pari al 14.7% di share mentre – dalle 22.52 alle 0.02 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.174.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 la seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al video 3.130.000 spettatori pari al 14.9% di share. Nel periodo di sovrapposizione dalle ore 21.34 alle ore 23.50, L’Isola di Pietro raccoglie 3.127.000 spettatori e il 14.9% di share; Rai1 segna 3.043.000 spettatori e il 14.5% di share.

Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.694.000 spettatori (6.4%) mentre Instinct ha raccolto 1.378.000 spettatori (5.5%). Su Italia1 – dalle 21.20 all’1 - Le Iene ha intrattenuto 2.188.000 spettatori con il 12.6% di share (presentazione di 10 minuti: 1.175.000 – 4.5%).

Su Rai3 la prima puntata de Le Ragazze ha raccolto davanti al video 1.053.000 spettatori pari ad uno share del 4.5% (presentazione di 19 minuti: 826.000 – 3.1%). Su Rete4 il film Contagion è stato visto da 497.000 spettatori con il 2.3% di share. Su La7 Non è l’Arena ha interessato 1.098.000 spettatori con il 5.7%. Su Tv8 – dalle 20.07 alle 21.53 – il Gran Premio di Formula 1 del Messico in diretta è stato seguito da 2.435.000 spettatori con il 9.4% di share (pre e post gara nel complesso: 686.000 – 3%). Sul Nove C’è Posto per Trenta segna 215.000 spettatori (0.9%).

Il posticipo Napoli-Roma raccoglie 506.000 spettatori pari al 2% su Sky Sport Serie A e 551.000 spettatori pari al 2.1% su Sky Sport Uno. Su Sky Sport F1 il Gran Premio ha raccolto 791.000 spettatori e il 3.1%. Iris è la rete digitale più seguita in prima serata con il film Danni Collaterali che ha ottenuto 403.000 spettatori e l’1.7% di share. Sul 20 Homeland segna 105.000 spettatori e lo 0.4%. Su Rai4 Mobius ha ottenuto 375.000 spettatori con l’1.5%. Su Rai Premium L’Allieva 2 ha raccolto 257.000 spettatori e l’1.1%. Su Giallo L’Ispettore Barnaby segna 224.000 spettatori e l0 0.9%.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.953.000 spettatori con il 15.1%. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 950.000 spettatori (3.7%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 814.000 spettatori con il 3.2%, nella prima parte, e 865.000 spettatori con il 3.3%, nella seconda parte. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena ha interessato 991.000 spettatori pari al 3.8% di share (presentazione di 15 minuti: 738.000 – 3%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – la Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.379.000 spettatori (17%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 4.348.000 spettatori (19.7%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.795.000 spettatori (14.3%) mentre Caduta Libera raccoglie 3.629.000 spettatori (16.6%).

Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 1.043.000 spettatori (5.7%), nella prima parte, e 1.090.000 spettatori (5%), nella seconda parte. Lol segna 758.000 telespettatori (3.1%) e 764.000 telespettatori (3.1%). Su Italia1 Sport Mediaset ha raccolto 434.000 spettatori (2.1%) mentre CSI: NY ha totalizzato 485.000 spettatori (2.1%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 757.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai3 Blob segna 1.118.000 spettatori con il 4.6%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 450.000 spettatori (share del 2.3%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 626.000 spettatori (19.1%), nella presentazione, 1.283.000 spettatori (21.7%) nella prima parte, e 2.119.000 spettatori (22.4%), nella seconda parte e 1.865.000 spettatori (19.3%), nella terza parte. TG1: Santa Messa Celebrata dal Papa segna 1.545.000 spettatori con il 15.2%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.781.000 spettatori pari ad uno share del 14%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.267.000 spettatori con il 14.8% e I Menù di Giallo Zafferano raccoglie un ascolto di 751.000 telespettatori con il 7.7% di share.

Su Rai2 Generazione Giovani ha tenuto compagnia a 480.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 Forever segna 183.000 spettatori con l’1.9%, nel primo episodio, e 271.000 spettatori con il 2.4% nel secondo episodio. Su Rai 3 E la Nave Va convince 152.000 spettatori con l’1.6% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 566.000 spettatori (5.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 280.000 spettatori con il 3.6% di share.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 2.185.000 spettatori (15.9%). Linea Verde ha intrattenuto 3.510.000 spettatori (20.6%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 1.168.000 spettatori con il 10.5% e Melaverde 2.137.000 con il 14.3%. Su Rai2 Mezzogiorno in Famiglia conquista 1.059.000 spettatori con uno share dell’8.9% nella prima parte e 1.645.000 (10.5%) nella seconda. Su Italia1 Giù in 60 Secondi segna il 2.3% con 311.000 spettatori. Grande Fratello Vip raccoglie 881.000 spettatori con il 4.9%. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.026.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Radici registra 523.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Rete4 Poirot ha fatto compagnia a 227.000 spettatori con l’1.3%. Su La7 Caporale di Giornata è stata scelta da 140.000 spettatori con lo 0.9% di share. Su Tv8 la Moto 3 in differita segna 392.000 spettatori e il 3.5% mentre la Moto 2 segna 527.000 spettatori e il 3.2%.

Daytime Pomeriggio

La Annunziata batte Luca e Paolo. In sovrapposizione Domenica In: 2.566.000 – 15.44%, Domenica Live: 2.649.000 – 15.94%.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.717.000 spettatori pari ad uno share del 15.2%, nella prima parte dalle 14.02 alle 14.55, e 2.518.000 spettatori pari ad uno share del 15.6%, nella seconda parte. Il TG1 ha ottenuto 2.293.000 spettatori pari ad uno share del 14.3%. A seguire La Prima Volta, con Cristina Parodi, ha raccolto un ascolto medio di 2.199.000 spettatori pari al 12.7%.

Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.290.000 spettatori con il 12.3%. Domenica Live ha raccolto 2.170.000 spettatori (11.9%) con la presentazione in onda dalle 13.59 alle 14.17, 2.675.000 (16.2%) con l’Attualità dalle 14.21 alle 16.56, 2.941.000 spettatori (18.6%) con le Storie dalle 17 alle 17.20, 2.843.000 spettatori (17.7%) dalle 17.24 alle 17.55, 3.020.000 spettatori (17.1%) dalle 18 alle 18.31 e 2.500.000 spettatori (13.4%) con L’ultima Sorpresa dalle 18.37 alle 18.45. Su Rai2 Quelli che Aspettano ha convinto 1.322.000 spettatori (7.6%). Quelli che il Calcio segna l’8% con 1.282.000 spettatori.

Dribbling ha ottenuto 822.000 spettatori con il 5.1%. Su Italia1 Honey 3 – Il Coraggio di Ballare raccoglie 554.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai3 Mezz’Ora in Più ha interessato 1.441.000 spettatori con l’8.5%. Kilimangiaro – Il Grande Viaggio ha ottenuto 1.146.000 spettatori con il 7.2% mentre Kilimangiaro ha ottenuto 1.656.000 spettatori con il 9.7%. Su Rete 4 The Musketeers ha registrato 262.000 spettatori con l’1.5%, nel primo episodio, e 249.000 spettatori con l’1.5% nel secondo episodio. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 363.000 spettatori (share del 2.3%). Su Tv8 la Moto GP ha raccolto 1.301.000 spettatori e il 7.3%.

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 576.000 spettatori pari ad uno share dell’8%. Su Canale 5 Pressing ha intrattenuto 558.000 spettatori con l’8.2% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 1.108.000 spettatori (6.1%) mentre L’Altra DS ha interessato 525.000 tifosi (5.4%). Su Italia1 Street Food Battle a segna un netto di 540.000 ascoltatori con il 13.8% di share. Su Rai 3 Dottori in Corsia visto da 289.000 spettatori (2.9%). Su Rete 4 La Passione di Cristo è la scelta di 111.000 spettatori (1.7%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.768.000 (25.5%) – Billy 4.215.000 (22.9%)

Ore 20.00 5.135.000 (21%)

TG2

Ore 13.00 2.579.000 (14.1%)

Ore 20.30 1.766.000 (6.9%)

TG3

Ore 14.25 1.871.000 (10.5%)

Ore 19.00 2.406.000 (11.5%)

TG5

Ore 13.00 3.085.000 (16.9%)

Ore 20.00 4.100.000 (16.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.483.000 (9.2%)

Ore 18.30 992.000 (5.3%)

TG4

Ore 12.00 350.000 (2.5%)

Ore 18.55 729.000 (3.5%)

TGLA7

Ore 13.30 598.000 (3.2%)

Ore 20.00 1.146.000 (4.7%)