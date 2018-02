CHE MONDO SAREBBE SENZA CASSANATE? - "COSTACURTA IN FIGC?FACEVA IL COMMENTATORE TV, ORA PASSA A FARE IL DIRIGENTE: NON UNA BELLA COSA. COME SE UN GIORNALISTA VOLESSE FARE IL CALCIATORE" - LO SHOW DI FANTANTONIO CASSANO: "BUFFON? NON DEVE SMETTERE - IO IN CINA? STUPIDATE" - POI RIVELA IL SUO RIMPIANTO...