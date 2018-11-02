IL DAGO-COLLAGE DI MICHELA MURGIA
MICHELA MURGIA E IL PESCIOMETRO
LA MURGIA CHE SOGNIAMO – DOPO IL "FASCISTOMETRO" ARRIVA IL “PESCIOMETRO”, IL DAGO-COLLAGE DA RIDERE CHE TRASFORMA IL SERMONE-TROMBONE DELLA SCRITTRICE IN UN INNO SITUAZIONISTA A SGUAINARE IL “NASELLO”... – VIDEO-
IL DAGO-COLLAGE DI MICHELA MURGIA
PARCHEGGIATI SU 'STO C…! - VIDEO: ALEC BALDWIN ARRESTATO A NEW YORK PER AVER PRESO A PUGNI UN UOMO CHE VOLEVA FREGARGLI IL POSTO: L'ATTORE E ATTIVISTA ANTI-TRUMPIANO AVEVA LASCIATO UN AMICO A OCCUPARE IL PARCHEGGIO (UNA MOSSA DA ITALIANO) MENTRE LUI FACEVA IL GIRO E TORNAVA INDIETRO. IL MALCAPITATO 49ENNE HA PROVATO A INFILARSI LO STESSO, ED È FINITO ALL'OSPEDALE
AMERICA FATTA A MAGLIE - CHI HA PAURA DI DONALD TRUMP? A 4 GIORNI DAL MIDTERM, NONOSTANTE LA DEMONIZZAZIONE, NESSUNO: LO SCORSO MESE SONO STATI AGGIUNTI 250MILA POSTI DI LAVORO, CON AUMENTI SALARIALI PIÙ ALTI DEGLI ULTIMI 10 ANNI. IL RUSSIAGATE È SILENZIATO, I DEM EVITANO DI PARLARE DI MIGRANTI E CARAVANA IN ARRIVO, ALTRO TEMA CHE GLI SI RITORCE CONTRO. LA CAMERA È DATA PERSA PER I REPUBBLICANI, MA FINO ALL'ULTIMO…
C'HO LO STRESS IN TEST! PROMOSSE INTESA, UNICREDIT, UBI BANCA E BANCO BPM, E TRIA TIRA UN SOSPIRO DI SOLLIEVO - "PER LE QUATTRO BANCHE ITALIANE INCLUSE NEL CAMPIONE LA RIDUZIONE MEDIA PONDERATA DEL CET1 RATIO NELLO SCENARIO AVVERSO È PARI A 3,9 PUNTI PERCENTUALI SU BASE FULLY LOADED, UN RISULTATO IN LINEA CON QUELLO MEDIO DEL COMPLESSO DELLE BANCHE DELL'SSM (MECCANISMO UNICO VIGILANZA)". PER DEUTSCHE BANK, SE L'ECONOMIA SI METTE MALE, LE COSE ANDRANNO MALISSIMO
GIANCARLO PERNA IN VOLO CON “ORGASMO DA ROTTENDAM” - CARLO RIPA DI MEANA AVEVA FAMA DI DONNAIOLO ONNIVORO. A BRUXELLES LO CHIAMAVANO "COMMISSARIO AL COITO". RACCONTÒ DI AVERE AMOREGGIATO, LUI SUI 60, CON UN' OTTANTENNE.«COM' ERA?», GLI CHIESE UN GIORNALISTA BELGA. «COMME UNE VIANDE DES GRISONS», RISPOSE IL MARCHESE. UNA BRESAOLA, CARNE SECCA
"CHE SOFFERENZA SENZA LA CHAMPIONS", BUFFON TORNA TITOLARE IN CHAMPIONS CONTRO IL NAPOLI DOPO LA SQUALIFICA: "LE PRIME TRE PARTITE LE HO GUARDATE IN DIFFERITA IN TV DALLO SPOGLIATOIO – IL “BIDONE” DI MADRID? AVEVO UN DIAVOLO PER CAPELLO - SE IL NAPOLI MI HA MAI CERCATO? LASCIAMO STARE (RIDE). POTEVO ANDARE AL GENOA, AL PARMA. OPPURE ALLA LAZIO" - E SUL PSG RIVELA....
ALL'ANIMA DEL CAFONALINO - IL PREMIO DIRETTO DA SABRINA FLORIO SI È CONCENTRATO SU CHI LOTTA CONTRO EMARGINAZIONE, DEGRADO E ILLEGALITÀ. OVVIAMENTE A CONSEGNARE LE TARGHE E IN SALA C'ERANO DEI NIENTE AFFATTO EMARGINATI COME IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA VINCENZO BOCCIA, LUIGI ABETE E MYRTA MERLINO, E IL DIRETTORE GENERALE DI BANKITALIA SALVATORE ROSSI - RICONOSCIMENTI ANCHE PER NERI MARCORÉ E LA 'GATTA CENERENTOLA', TARGA IN MEMORIA DI LEA MATTARELLA
VIAGGI AVVENTURA - DALLE ISOLE PIÙ REMOTE DELLE FILIPPINE, AUTENTICI PARADISI PER SUB E AMANTI DEL MONDO SOTTOMARINO, FINO ALLE AFFASCINANTI ISOLE DANESI A LARGO DELL’OCEANO ATLANTICO SETTENTRIONALE - SE VOLETE USCIRE DALLA VOSTRA ZONA DI COMFORT ECCO DOVE ANDARE IN VACANZA NEL 2019
DEPRESSIONE A PORTATA DI APP – UN’APPLICAZIONE È IN GRADO DI DIAGNOSTICARE I DISTURBI DELL’UMORE DAL MODO IN CUI UTILIZZIAMO IL CELLULARE: UNA VOLTA INSTALLATA, L'APP MONITORA IL MODO IN CUI SI DIGITANO LE PAROLE SULLO SCHERMO, LA FREQUENZA, I TOCCHI E LE TRAIETTORIE DEGLI 'SCORRIMENTI'. I RISULTATI VENGONO INVIATI AL MEDICO – UN USO PROLUNGATO DI ALCUNE APP POTREBBE ESSERE SINTOMO DEL MALE OSCURO