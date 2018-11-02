LA MURGIA CHE SOGNIAMO – DOPO IL "FASCISTOMETRO" ARRIVA IL “PESCIOMETRO”, IL DAGO-COLLAGE DA RIDERE CHE TRASFORMA IL SERMONE-TROMBONE DELLA SCRITTRICE IN UN INNO SITUAZIONISTA A SGUAINARE IL “NASELLO”... – VIDEO

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IL DAGO-COLLAGE DI MICHELA MURGIA

 

MICHELA MURGIA E IL PESCIOMETRO

 

 

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