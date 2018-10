LA MUSICA E' FINITA: LA “FARFALLINA” DI ORNELLA VANONI "NON CANTA" PIU' - "NON CREDO CHE A 83 ANNI UNA ABBIA QUESTA SMANIA DI TROMBARE. LA FARFALLINA E’ UN PO’ MORTA. NON VUOLE PIÙ" – L’ORRORE DELLA GUERRA, IL DOLORE, LA DEPRESSIONE E L'AMORE: ''SONO ETEROSESSUALE MA NELLA MIA VITA HO PROVATO ATTRAZIONE SENTIMENTALE E FISICA PER UNA DONNA''

Ornella Vanoni è stata protagonista di una delle puntate di Uniche, il programma di Diego Dalla Palma. La celeberrima interprete della canzone italiana, diventata famosa anche per le sue uscite memorabili e talvolta inappropriate durante le proprie ospitate televisive, non ha deluso le aspettative: la sua affermazione in merito alla propria vita sessuale è entrata di diritto non soltanto nella storia della Rai ma anche in quella della televisione italiana in generale.

Ornella Vanoni: farfalla che non canta

Fin dalle parole con cui Diego Dalla Palma ha introdotto la sua ospite si è potuto percepire quanta ammirazione il make up artist portasse nei confronti di una donna simbolo della canzone e dello stile italiano nel corso di diversi decenni.

Vestita di bianco e con una cravatta da uomo portata lasca intorno allo scollo della camicetta, Ornella Vanoni si è raccontata senza evitare alcun argomento.

Stuzzicata dal proprio intervistatore la Vanoni ha parlato di musica, di arte e di cosa significhi cantare e di cosa siano la seduzione e il fascino.

Dopo aver toccato argomenti di un certo spessore, come l’orrore della guerra visto attraverso gli occhi di una bambina undicenne, Diego Dalla Palma ha voluto traghettare la sua conturbante ospite fino all’argomento clou dell’intervista: la sessualità. E’ qui che la Vanoni ha dato il meglio di sé.

Non credo che a 83 anni una abbia questa smania di trombare. No? E’ un po’ morta lei, la farfallina. Morta. Non canta. Non canta più, non vuole più, non vuole più.

Addirittura, ha raccontato Ornella, l’ultima volta che un uomo (anche carino) si è infilato nel suo letto, l’ha pregato di rimettersi le sue cose e di tornare a casa. Alla sua età, è convinta, si debba ormai amare con la testa, dedicandosi all’amore platonico e alla tenerezza.

Ornella Vanoni bisessuale?

Un altro dei punti interessanti dell’intervista è stata la massima semplicità e la massima schiettezza con cui Ornella Vanoni ha dichiarato di aver provato nella propria vita un’attrazione sentimentale e fisica per una donna.

“Sono eterosessuale” ha spiegato Ornella, affermando tuttavia che si può provare attrazione per il corpo di una persona dello stesso sesso e provare per quella persona dei sentimenti, senza che questo sconvolga il proprio orientamento sessuale dominante.

Se questa affermazione fosse stata pronunciata da qualcun altro forse si sarebbe potuto puntare il dito con la certezza che si trattasse di una frase costruita ad hoc per dare scandalo e far alzare sopracciglia. La tenerezza, la schiettezza e la quiete con cui la Vanoni ha pronunciato queste parole allontanano completamente il pensiero che si trattasse di una frase ad effetto.

Il dolore e la depressione

Nonostante l’enorme successo ottenuto durante decenni di carriera, nonostante le molte e intense storie d’amore e l’affetto del suo pubblico, Ornella Vanoni ha vissuto periodi di grande dolore e solitudine. La cantante ha rivelato di aver attraversato due lunghissimi periodi di depressione da cui a salvarla è stato un gatto, la capacità di rimanere in silenzio con se stessa e di affidarsi alla terapia farmacologica (che continua tuttora e che continuerà probabilmente per tutta la vita).

