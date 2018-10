4 ott 2018 13:37

IL NAPOLI IN CHAMPIONS SU RAI1 DOMINA COL 19,2% (+2,7% SU SKY), CANALE5 SI DIFENDE CON ''SULLY'' (10,8%) - L'INTER SOLO SUL SATELLITE (2,7%) - LE 'IENE' SOFFRONO CONTRO IL CALCIO (8,1%), MENTRE LA SCIARELLI (10,8%) E IL FILM DI RAI2 (7,1%) SI PRENDONO IL PUBBLICO FEMMINILE - 'STRISCIA' (15,4%) - PALOMBA (4,6%) VS GRUBER (7,1%) - 'FORUM' (17%) VS ISOARDI (12,7%) - D'URSO STACCA FIALDINI/TIMPERI - GIALAPPI A NOTTE FONDA (10,8%) - POST-PARTITA RAI1 (16%), POI VESPA (10,3%) - TORNA 'MATRIX' (5,5%) - MANNONI COL TRAINO (10,8%)