NATALE IN CASA VESPA

Bruno Vespa, un'icona del giornalismo televisivo italiano, fresco autore del libro 'Rivoluzione', oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha raccontato alcuni aspetti di sé meno noti. Come, ad esempio, il modo che utilizza per tenersi in forma ogni giorno. “Stamattina, come quasi tutte le mattine, ho fatto 25 minuti di tapis roulant, con pendenza 5 e velocità 6.2”, ha esordito con Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Lo fa leggendo l'iPad? “Certo, ovviamente”.

Lei per tenersi in forma fa sempre le scale a piedi. “E' vero, le faccio sempre a piedi. Anche se ho sempre sognato di scoprire cosa succede se rimani chiuso in ascensore”. E' mai arrivato così in ritardo da non riuscire ad andare in onda? “No. Però arrivo sempre sul filo della sigla, una cosa che fa venire l'infarto a tutti, ormai c'è un cimitero di ispettori di studio...” Come mai? “Non lo so”. E' un vezzo? “Forse si. Ormai i truccatori che devono mettermi un filo di cipria prima di andare in onda hanno imparato ad impiegarci al massimo 40 secondi!”.

Il Natale è alle porte: ha già fatto il presepe? “I presepi, semmai. Ne ho alcuni molto belli e li metto ogni natale. Ce n'è uno di una grande scultrice siciliana che ci segue da 20 anni, un altro piccolo presepe napoletano. E ho fatto anche l'albero”. Ha già fatto anche i regali di Natale? “Certo, vado di persona nei negozi. Online compro solo i libri stranieri che non trovo in Italia”. Dove andrà in vacanza? “In montagna, a camminare”. Non scia più, pare, a causa degli snowboard, di cui ha un po' paura. “Ora vado solo con le ciaspe. Mi fanno paura, anche se ci sono quelli bravi che non ti mettono paura”, ha concluso il volto di Porta a Porta a Rai Radio1.

