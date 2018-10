CON LA NAZIONALE (33,7%) RAI1 FA IL QUINTUPLO DI ASCOLTI RISPETTO A CANALE5 CHE INSISTE CON L'INSPIEGABILE ''VICTORIA'' (7%) - ''IENE'' STRONG (11,9%) - GILETTI (6,3%) - PAPERE (12,2%) - LO SCONTRO DELLA DOMENICA VEDE VINCERE LA VENIER IN SOVRAPPOSIZIONE CON LA D'URSO (18,7-16,1%), MA BARBARELLA POI TRANCIA LA PARODI E SU INSTAGRAM SNOCCIOLA I NUMERI E LE 13 INTERRUZIONI PUBBLICITARIE

barbaracarmelitadurso

Buongiorno!!! Ieri grandi ascolti per Domenica Live!! Prima parte 19,80%, seconda parte 19,55%, Storie 17,20% e Attualità 16,57%!! Tutto questo partendo alle ore 14 all’11% (oltre 8 punti sotto il competitor) e portando la curva di Canale5 a diventare prima rete oltre il 22% di share!! Picco del 22.3% di share alle ore 16,31 sopra tutti!! GRAZIEEEEEEEE!! Con TREDICI interruzioni pubblicitarie!! ??????????????? #domenicalive#auditel #dativeri#nonostanteildivarioiniziale#contuttalanostraamatapubblicità#emozioni #politica #grazieatutti #colcuore

mara_venier

Grazieeeeeee a tutti ? DOMENICA IN 18,7 DOMENICA LIVE 16,1

MARA VENIER DOMENICA IN

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 l’incontro della Nations League Polonia-Italia ha conquistato 8.465.000 spettatori pari al 33.7% di share. Su Canale 5 Victoria II ha raccolto davanti al video 1.661.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.877.000 spettatori (7.3%) e Instict è stato la scelta di 1.359.000 spettatori (6.1%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.053.000 spettatori con l’11.9% di share.

Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1,360.000 spettatori pari ad uno share del 6.2%. Su Rete4 Il Fuggitivo è stato visto da 818.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Non è l’Arena Speciale ha segnato il 6.3% con 1.174.000 spettatori. Su Tv8 Nessuno mi può giudicare è la scelta di 628.000 spettatori (2.6%) mentre sul Nove C’è posto per 30? segna l’1.2% con 288.000 spettatori. Su RaiMovie Paradiso Amaro segna il 2.4% con 573.000 spettatori.

mara venier

Access Prime Time

Le Papere al 12.2%

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.040.000 spettatori con uno share del 12.2%. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 890.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Indovina chi viene a cena ha interessato 1.052.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Rete4 Stasera Italia fa compagnia a 954.000 spettatori con il 4% di share nella prima parte e a 1.020.000 (4%) nella seconda. Sul Nove Camionisti in Trattoria si porta all’1.7% con 416.000 spettatori.

Preserale

Cordier al 2.3%

BARBARA D URSO

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.791.000 spettatori (17.9%) e L’Eredità 4.165.000 spettatori (22.4%) nella seconda. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la sfida segna 2.572.000 spettatori con il 16.9% di share e Caduta Libera 3.367.000 (18.4%). Su Rai2 Trappola al 55° piano è stato scelto da 813.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Rai3 Blob segna il 4.3% con 923.000 spettatori. Su Italia 1 Sport Mediaset sigla il 3.3% con 553.000 spettatori e CSI NY ha totalizzato 478.000 spettatori (2.4%). Su Rete4 Tempesta d’amore convince 723.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 361.000 spettatori (share del 2.3%).

Daytime Mattina

Uno Mattina in Famiglia al 23.2% nella terza parte

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 261.000 spettatori con il 14.5% di share nella presentazione, 666.000 (18.8%) nella prima parte e 1.632.000 (23.2%) nella seconda; la Cerimonia di Canonizzazione segna il 18.2% con 1.529.000 spettatori. Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.014.000 telespettatori con il 16.9% di share mentre I Menù di Giallo Zafferano segna il 5% con 385.000 spettatori. Su Rai2 Sereno Variabile ha tenuto compagnia a 130.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Futurama totalizza un ascolto di 148.000 spettatori con uno share del 2%. Su Rai 3 Domenica Geo convince 415.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 504.000 spettatori (6.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 79.000 spettatori con il 3% di share nelle News e 270.000 spettatori (4%) nel Dibattito.

BARBARA D URSO

Daytime Mezzogiorno

La striscia del GF Vip al 3.6%

Su Rai1 Linea Verde ha intrattenuto 2.874.000 spettatori (21.6%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 657.000 spettatori (7.7%) e Melaverde ha interessato 1.492.000 spettatori con il 13% di share. Su Rai2 Mezzogiorno in Famiglia conquista 605.000 spettatori con uno share del 7.1% nella prima parte e 1.166.000 (10.2%) nella seconda. Su Italia1 Grande Fratello Vip sigla il 3.6% con 510.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 808.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 il Tg3 delle 12 registra 487.000 spettatori con uno share del 4.6%. Su Rete4 Donnavventura ha fatto compagnia a 154.000 spettatori con l’1.1%. Su La7 Atlantide è stato scelto da 138.000 spettatori con l’1.1% di share. Su La5 il Grande Fratello Vip Live segna lo 0.4% con 57.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

Il Kilimangiaro riparte dal 5.7%-8.1%

Su Rai1 Domenica In segna il 19.2% con 2.813.000 spettatori nella prima parte, in onda dalle 13.59 alle 14.55, e il 18.5% con 2.274.000 spettatori nella seconda, in onda dalle 14.59 alle 17.23. La Prima Volta è la scelta di 1.756.000 spettatori (13.7%). Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 1.888.000 spettatori con il 12.2%.

gq camila raznovich

Domenica Live ha attirato a sé 1.854.000 spettatori (12.3%) nella presentazione in onda dalle 13.59 alle 14.16, 2.144.000 (16.6%) nell’Attualità in onda dalle 14.21 alle 16.57, 2.013.000 (17.2%) nelle Storie in onda dalle 17.00 alle 17.22, 2.389.000 (19.8%) nella prima parte in onda dalle 17.26 alle 17.54, 2.549.000 (19.6%) nella seconda in onda dalle 17.59 alle 18.32 e 2.201.000 (15.7%) nell’Ultima Sorpresa in onda dalle 18.37 alle 18.44. In sovrapposizione Rai 1 sigla il 18.7% e Canale 5 il 16.1%. Su Rai2 Professor T ha convinto 629.000 spettatori (5.1%) nel primo episodio e 552.000 (4.7%) nel secondo. Su Italia1 The Bold Type segna il 2.4% con 287.000 spettatori e Friends l’1.8% con 233.000 spettatori nel secondo.

Su Rai3 Mezz’ora in più è stato la scelta di 943.000 spettatori pari al 6.9% di share, Kilimangiaro – Il Grande Viaggio è stato seguito da 677.000 spettatori (5.7%) e Kilimangiaro – Tutte le Facce del Mondo da 1.035.000 spettatori (8.1%). Su Rete 4 Safari Express ha registrato 216.000 spettatori con l’1.7%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 224.000 spettatori (share dell’1.9%). Su La5 Il Grande Fratello Vip Live è visto da 37.000 spettatori con lo 0.3% di share. Su Rai4 Parker è la scelta di 291.000 spettatori pari al 2.8% di share.

Seconda Serata

Steeet Food Battle all’11%

camila raznovich in collegamento con lucia annunziata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 669.000 spettatori pari ad uno share del 6%. Su Canale 5 North Country – Storia di Josey ha intrattenuto 442.000 spettatori con il 5.1% di share. Su Rai2 Richard Brock – Il Prezzo della resa è stata vista da 433.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Street Food Battle segna un netto di 437.000 ascoltatori con l’11% di share. Su Rai 3 il Tg3 è visto da 850.000 spettatori (7.1%). Su Rete 4 Il Ricatto è la scelta di 137.000 spettatori (2.5%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.107.000 (26.4%)

Ore 20.00 5.159.000 (24.3%)

TG2

Ore 13.00 1.969.000 (13.4%)

Ore 20.30 1.707.000 (7.1%)

TG3

Ore 14.15 1.573.000 (10.7%)

Ore 19.00 2.008.000 (11.8%)

TG5

Ore 13.00 2.524.000 (17%)

Ore 20.00 3.894.000 (17.9%)

chef rubio

STUDIO APERTO

Ore 12.25 941.000 (7.5%)

Ore 18.30 698.000 (4.9%)

TG4

Ore 12.00 265.000 (2.5%)

Ore 18.55 496.000 (3%)

TGLA7

Ore 13.30 517.000 (3.4%)

Ore 20.00 1.169.000 (5.4%)