11 gen 2018 18:45

FLASH! STASERA TORNA 'STRACULT LIVE SHOW' CON MARCO GIUSTI, ANDREA DELOGU E FABRIZIO BIGGIO (RAI2 - 23.10) - IN DIRETTA DA BASTOGI LE STREPITOSE GEMELLE PAMELA E SUE ELLEN, CARLO VERDONE E ILENIA PASTORELLI DA TORINO. IN STUDIO NICOLA GUAGLIANONE, MARIA PIA CALZONE CON PAOLA MINACCIONI ('BENEDETTA FOLLIA'), RICCARDO MILANI ('COME UN GATTO IN TANGENZIALE'), STEFANO SARDO E LUDOVICA RAMPOLDI ('IL RAGAZZO INVISIBILE'), PIU' LELE MARCHITELLI CON 'MRS ROBINSON'