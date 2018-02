Fiorello superospite a Sanremo

Fiorello fa il botto e salva Claudio Baglioni: 11.603.000 telespettatori con il 52,1% di share. Quasi due punti in più dell'edizione già record con Carlo Conti e Maria De Filippi, share più alto dal 2005 quando alla conduzione c'era Paolo Bonolis che sfiorò il 55%. Lo showman siciliano è il defibrillatore di un Festival di Sanremo senza guida. Talmente bravo da potergli recriminare una sola cosa: quella di andare via. Perché quando lui lascia il palco iniziano i dolori. Padre Claudio parte con un monologo sulla musica che nemmeno Roberto Saviano e tutti in coro si chiedono: "Ma era serio?".

Prima la sigla che fa tanto vorrei ma non posso e quello che fa irruzione sul palco (la sicurezza?) per protestare non si sa su cosa: ormai un format depositato, vero o finto che sia. Baglioni non sa condurre e non ha l'ironia giusta, è legnoso forse anche vittima di testi non all'altezza. Favino si risveglia pian piano mentre la Hunziker prova a prendersi la scena. In questo vuoto cosmico di conduttori (se esistono ci sarà un motivo?) lei se la cava tra un sorriso, uno si fa per dire eh, e qualche battuta. Il problema è che non ha la forza per reggere sulle spalle l'intero Festival: per riempire un vuoto dice un Ti amo al marito e chiama l'applauso come nemmeno Nunzio Filogamo.

la nonna dello stato sociale come la scimmia di gabbani

Trussardi e Aurora Ramazzotti più inquadrati della Parietti dei tempi d'oro e lei per andare sul sicuro mette le tette in mostra con la prima discesa dalle scale. Morandi fa Morandi: nulla da dire. Discorso diverso per lo spottone al film di Muccino più spinto di una valletta in quota governo. Si canta tanto e tra i big in gara prendono più applausi Ron, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Lo Stato Sociale e il duo Ermal Meta-Fabrizio Moro (a rischio esclusione). Un Festival senza guida ma anche senza orologio vista la chiusura all'1.15 per spingere lo share più in alto. E da stasera anche senza Fiorello, padre Claudio riuscirà a fare il miracolo?

CHICCHE DA SANREMO

1) Poche ore prima del debutto Michelle Hunziker ha ricevuto cento rose rosse, arrivate all'Ariston dalla porta secondaria riservata alla stampa. Le avrà mandate suo marito Tomaso Trussardi?

2) Gira voce che Ornella Vanoni avrebbe deciso di non presenziare più alle prove all'Ariston nei prossimi giorni, sarà vero?

3) In Riviera è sbarcato anche un inviato della radio cinese per seguire il Festival. Stiamo parlando di un corrispondente di Radio China International, emittente ufficiale della Repubblica Popolare Cinese.

4) Chi vincerà tra i big e chi il premio della critica? Chi farà meglio tra gli ex Pooh? Si scommette anche su Sanremo, Sisal ha perfino aperto le quote sulla capigliatura o sul vestito della Hunziker e su Favino con cravatta o papillon.

5) Il duo comico Pio e Amedeo ha fatto irruzione nella sala stampa Lucio Dalla (non in quella dell'Ariston) riuscendo ad aggirare i blocchi della sicurezza. I comici stanno lavorando alla nuova stagione di Emigratis prossimamente in prima serata su Italia 1.

#Sanremo2018 , media ponderata 11.588.000 tlsp con il 52,60% di share, +2,15% e +200.000 rispetto al Sanremo di Carlo Conti e Maria De Filippi, miglior esordio rispetto a TUTTI i Sanremo Contiani, per trovare un dato migliore bisogna andare al 2013 di Fazio (12.969.000 e il 48%)

Carlo Conti found dead

Il festival di Baglioni, contro ogni aspettativa fa il pieno di ascolti. Dopo la Brexit e la vittoria di Trump, direi che è in linea con la storia contemporanea.

Ma è Baglioni o Renato Balestra? #Sanremo2018

#Sanremo2018 i cantanti escono dal sottoscala, solo Baglioni ha fatto la prima discesa da una scalinata al cui confronto quella di Wanda Osiris era una scaletta a pioli da pollaio... quando si dice primadonna!

Non vedo differenze #sanremo2018

Ma ti immagini una signora anziana sta in coma 12 anni si sveglia vede Sanremo: Gianni Morandi i Pooh Barbarossa Baglioni, dice sarò mancata si e no due mesi

Ma chi conduce il festival di #Sanremo2018 Claudio Baglioni o Renato Balestra?

Baglioni ha fortemente voluto la Vanoni a #sanremo2018. Per non essere quello che ha più botox in faccia

La Vanoni è Baglioni con la parrucca. #Sanremo2018 #CitofonarePassoni

#Baglioni é talmente tirato che se scorreggia sì scuciono le orecchie. #Sanremo2018

La cosa incredibile è che i Pooh si sono sciolti. E Baglioni ancora no. #Sanremo2018

Separati alla nascita #Sanremo2018 #Sanremo18

#Baglioni si è fatto così tante plastiche che adesso se lo scopa Barbie. #Sanremo2018 [@jackbass68]

Quando Baglioni ride si sente rumore di velcro. [@paniruro]

Ogni volta che Baglioni sorride gli vengono i risvoltini al pantalone. #Sanremo2018

Quindi baglioni dice che la musica è quella cosa vera che ti riempie i polmoni. Per gli zigomi si usano altri prodotti #Sanremo2018

Muccino Di Capri #Sanremo2018

Sto aspettando il momento in cui qualcuno fa una battuta Baglioni scoppia a ridere e gli cade una guancia e lui subito "tranquillo tranquillo si rimette"

Perché prendere Baglioni quando potevano ordinare un cartonato di Baglioni? #Sanremo2018

bravissimi Renato e Donatella, bravi #sanremo2018 #hunziker #baglioni

claudio baglioni e michelle hunziker

Io non capisco se Baglioni è nel panico oppure semplicemente è in piena demenza senile. #Sanremo2018

Dopo il toccante monologo di Baglioni tutti si sono posti lo stesso quesito: perché non lo hanno fatto presentare a Fiorello ‘sto festival? #distruggeresanremo #Sanremo2018

Ha già vinto lui: #Fiorello superstar. Oggettivamente il numero uno. #Sanremo2018

sì ma non avrà i numeri per governare #Sanremo2018 #Fiorello

Ma perché Baglioni appare sempre minaccioso all’improvviso come una bronchite a febbraio? #Sanremo2018

Era dai tempi di Dracula che non vedevo Baglioni così pallido. [@GiuseppeGDB] #Sanremo2018

Baglioni dietro a Michelle come i vecchi che guardano i cantieri. #Sanremo2018

Mi piacerebbe sapere cosa è successo nella sala degli autori quando hanno deciso di far cantare la Hunziker seguita da Baglioni e Favino a quattro zampe per farle mettere uno stivale #sanremo2018

La serata di stasera in breve. #Sanremo2018

Alla fine di questo #Sanremo2018 la Hunziker tornerà nella setta. Di corsa.

Qualcuno dica alla Hunziker che non deve fingere stupore ed eccitazione anche per le cazzate e le ovvietá. Grazie #sanremo2018

e dai sta bono Clà #Sanremo2018 #Baglioni

Michelle Hunziker, scendendo dalla scala, ha già riso senza motivo 27 volte. #Sanremo2018

La Hunziker saranno 20 anni che ride. Beata lei. #Sanremo2018

Ad oggi, ho quarantadue anni, non ho ancora riso ad una battuta della Hunziker. #Sanremo2018

Aurora Ramazzotti nel pubblico. Nessuno mi aveva detto che #Sanremo2018 avrebbe avuto un daily.

Favino alla #Hunziker: ma perché sorridi sempre? Che è un pò come chiedere a un #piddino perché sta sempre a rubare... #Sanremo2018

"É due mesi che cerco un contatto con il procuratore della Repubblica e con il Sindaco di Sanremo" È RIUSCITO A SALIRE SUL PALCO DELL'ARISTON DI #Sanremo2018 MA NON A PARLARE CON IL SINDACO! GENIO!

Scommetto 10 euro che la Hunziker fa l’imitazione del cammello prima delle 22 #Sanremo2018

Emoziona ancora la voce di @OrnellaVanoni Stupenda .Un grande dono della natura. Giovani incominciate ad amare queste Stelle.

E comunque, cara Pausini, la Vanoni canta anche da morta. [@Goemon_SM]

Due gocce d’acqua #Sanremo2018 #Sanremo18

più la Vanoni arranca, più regala emozioni. Solo una grande artista riesce in una simile impresa. #Sanremo2018

Il pezzo di Vanoni/Pacifico/Bungaro è davvero speciale. #sanremo2018

Io ci metto sempre quei 7/8 minuti per capire che effettivamente non è Virginia Raffaele che imita Ornella Vanoni. #Sanremo2018

Immagino già la Vanoni all'Eurovision a litigare con la Polonia e l'Ungheria #Sanremo2018

Baglioni che infila la testa nel culo di Favino momento televisivo più alto del decennio. #Sanremo2018

L'anziana che balla è coetanea di Baglioni #perdire #Sanremo18

Colpo di scena. La nonnina è Dodi Battaglia. #sanremo2018

La vecchia che balla is the new la scimmia nuda balla #Sanremo2018

Ma il codice di televoto per votare la vecchia quale è? #Sanremo2018

ORNELLA BAGLIONI #Sanremo2018

Dopo #Fogli e #Facchinetti canta anche #RedCanzian. Ma non era meglio quando i #Pooh ce li toglievamo di torno con una canzone sola? #Sanremo2018 [ @pinziah ]

Fatemi capire, questi hanno rubato un posto alla Bertè? #decibel #sanremo2018

Mi sa che il plagio della canzone di Meta e Moro è stato scoperto da Eva Henger #Sanremo2018

Mortoh #Sanremo2018

Questo Festival può salvarlo solo Eva Henger che entra sul palco accusando Vessicchio di fumarsi le bacchette. #Sanremo2018

Quest' anno l'eliminazione dei concorrenti sarà decisa dal televoto e dalla morte naturale. #Sanremo2018 [ Larry White ]

Che sogno sarebbe chiudere con... “Vabbe si e’ fatta una certa.. facciamo come Baglioni... ci togliamo dai...”. Buonanotte. A domani #sanremo2018

Inchinatevi poveri. #Sanremo2018 #vanoni

la duchessa d alba e renato balestra come vanoni e baglioni