IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - "PERDIAMO ANCHE ENNIO FANTASTICHINI, A SOLO 63 ANNI, ATTORE FONDAMENTALE DEL CINEMA E DELLA TV ITALIANI DEGLI ULTIMI 30 ANNI, CAPACE DI INTERPRETARE ANCHE PERSONAGGI DI GRANDE SPESSORE, COME BARTOLOMEO VANZETTI NEL 'SACCO E VANZETTI' TV. O CIALTRONI UN PO' AMBIGUI, COME QUELLO CHE LO RESE POPOLARE IN 'FERIE D'AGOSTO'. LE SUE APPARIZIONI NON ERANO MAI BANALI, PENSIAMO AL SUICIDA DI ‘TUTTI AL MARE’... – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Ecco. Perdiamo anche Ennio Fantastichini, a solo 63 anni, attore fondamentale del cinema e della tv italiani di questi ultimi trent'anni. Attore di forte carattere, capace di interpretare cattivi e cattivissimi, sfruttatori e sadici, ma anche personaggi di grande spessore, come Bartolomeo Vanzetti nel Sacco e Vanzetti tv in coppia con Sergio Rubini, o l'Enrico Fermi protagonista del bellissimo I ragazzi di Via Panisperna di Gianni Amelio.

O cialtroni un po' ambigui, come quello che lo rese popolare in Ferie d'agosto di Paolo Virzì, prima commedia sul conflitto di classe tra cafoni di destra e radical chic di sinistra. O padri, più o meno sbagliato, in film importanti, come Mine vaganti di Ferzan Ozpetek, per il quale venne premiato con un David da non protagonista ma anche in film tv si grande impatto, come il Fabrizio De André della tv , dove è ovviamente il padre del protagonista Luca Marinelli.

Nel corso della sua lunga e fortunata carriera, Fantastichini recitò con tutti i più grandi attori della scena cinematografica italiana. Con Gian Maria Volonté, in Una storia semplice, con Sergio Rubini, con il quale ebbe un rapporto di grande amicizia, fin dai tempi di La stazione e La bionda. Ma fu legato anche a molti dei nostri registi importanti, dai già cutati Ferzan Ozpetek e Gianni Amelio a Salvatore Piscicelli, a Marco Risi, che incontro' per il bellissimo Fort Apache a Giuseppe Berrolucci, che gli offrì un ruolo fuori dagli schemi in Ì cammelli.

Del resto Fantastichini era capace di passare da ruoli più tradizionali a quelli più eccessivi, pensiamo al suicida di Tutti al mare. Buono o cattivo Fantastichini riusciva però sempre a dare un peso e un'angolazione personale ai ruoli che interpretava e le sue apparizioni non erano mai banale. Perdiamo qualcosa di più di un bravissimo attore di un cinema che non sempre ha brillato in questi ultimi anni. Un attore che credeva al proprio mestiere e alle proprie passioni da dividere con gli amici con cui era cresciuto.

