I NEGOZI CHIUSI LA DOMENICA? DIVENTEREMO TUTTI DEI "WORKING DEAD" - IL REGISTA GIORGIO CROCE NANNI HA REALIZZATO UN VIDEO IN CUI, FACENDO LA PARODIA DELLA SERIE "THE WALKING DEAD", IMMAGINA L'ITALIA GRILLO-LEGHISTA IN CUI, LA DOMENICA, ANDREMO A ZONZO COME DISPERATI ALLA RICERCA DI UN CENTRO COMMERCIALE - VIDEO!

-

Condividi questo articolo

 

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal