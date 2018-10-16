I NEGOZI CHIUSI LA DOMENICA? DIVENTEREMO TUTTI DEI "WORKING DEAD" - IL REGISTA GIORGIO CROCE NANNI HA REALIZZATO UN VIDEO IN CUI, FACENDO LA PARODIA DELLA SERIE "THE WALKING DEAD", IMMAGINA L'ITALIA GRILLO-LEGHISTA IN CUI, LA DOMENICA, ANDREMO A ZONZO COME DISPERATI ALLA RICERCA DI UN CENTRO COMMERCIALE - VIDEO!-
SIETE PRONTI PER IL CRUCI-DAGO? - E' ONLINE IL CRUCIVERBA DI QUESTA SETTIMANA: IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE, LE DEFINIZIONI CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI
''FRANCESI VOMITEVOLI, NON ACCETTO LE SCUSE'' - SALVINI CAVALCA LA PORCATA DEI GENDARMI CHE SCARICANO MIGRANTI OLTRE IL CONFINE ITALIANO: ''LASCIANO UOMINI NEL BOSCO E PARLANO DI 'GENDARMI CHE NON CONOSCEVANO LA STRADA', SE POI IL FURGONE È RIENTRATO NEL PROPRIO PAESE A GRAN VELOCITÀ E SENZA ESITAZIONI?'' - IL ''NON SUCCEDERÀ PIÙ'' CHE ARRIVA DA OLTRALPE, NON BASTA…
SE NASCE IL GIGANTE DELLE COSTRUZIONI (E SE NE VA ALL'ESTERO) - SALINI-IMPREGILO GUARDA I CONTI DI ASTALDI, MA SOLO GLI APPALTI STRANIERI. DEI CONTRATTI ITALIANI NE PRENDEREBBE POCHISSIMI - SALINI POTREBBE COSTITUIRE UNA NEWCO PER AVERE LA MAGGIORANZA: GLI ADVISOR SONDANO LE BANCHE PER CONVERTIRE PARTE DEI CREDITI IN AUMENTO DI CAPITALE: UNICREDIT HA 386 MILIONI, INTESA SP 339, BNP PARIBAS 280. MA DEVE CONCILIARSI CON LE DUE NEWCO DEL PIANO CONCORDATARIO DI ASTALDI…
AVERE 714 MILIONI E CAMPARE CON 100 DOLLARI AL MESE - SOTTO TERRA NON CI PORTIAMO NIENTE: CHOW YUN-FAT, STAR DEL CINEMA ASIATICO, VUOLE LASCIARE IN BENEFICENZA IL SUO PATRIMONIO – L’ATTORE DI ''LA TIGRE IL DRAGONE'' GIRA IN METRO, HA USATO LO STESSO CELLULARE PER 17 ANNI E NON COMPRA VESTITI COSTOSI. “LA COSA PIÙ DIFFICILE NON È FARE SOLDI, MA MANTENERE LA MENTE IN PACE”
BIDONE, A CHI? DA OSPINA A DEFREL, ECCO L’UNDICI DI CALCIATORI RINATI CON LA NUOVA MAGLIA: ACCOLTI CON GRANDE SCETTICISMO NELLE LORO NUOVE SOCIETA’ HANNO RIBALTATO PRONOSTICI E GIUDIZI – IL CASO SANTON: PER DARE UN SEGNALE ALL’AMBIENTE GIALLOROSSO IL DS MONCHI LO E’ ADDIRITTURA ANDATO A PRENDERE ALL’AEROPORTO IL GIORNO DEL SUO ARRIVO – I RITORNI FORMIDABILI DI GERVINHO E BOATENG
DI-PARTITO DEMOCRATICO – IL PD VERSO IL CONGRESSO SENZA UN'IDEA IN TESTA - ZINGARETTI INCASSA L'APPOGGIO SOFT DI GENTILONI E ATTACCA: “VOGLIO DISARTICOLARE IL M5S” - POI INSULTA GLI ANIMALISTI CHE LO CONTESTANO: “SIETE MALATI PSICHIATRICI” – LA REPLICA: “SIAMO STATI PICCHIATI” DAI MILITANTI DEM – DUELLO MARTINA-RENZI SULLA CONTROMANOVRA - I TORMENTI DI MINNITI