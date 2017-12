NESSUNO HA MAI CUCCATO LA CUCCARINI - "LE MOLESTIE? VANNO DENUNCIATE NELLE SEDI OPPORTUNE, NON NEI TALK. A ME NON E' MAI CAPITATO MAI NULLA DI SGRADEVOLE MA NON SI PUÒ NEGARE CHE ALCUNE ABBIANO COSTRUITO LE PROPRIE CARRIERE CONCEDENDOSI - LE AVANCE? UNA FORMA DI CORTEGGIAMENTO. MENO MALE CHE CI SONO ANCORA UOMINI CHE NE FANNO..." - VIDEO

Gianluca Montanino per Libero Quotidiano

lorella cuccarini

Fino al 7 gennaio Lorella Cuccarini sarà protagonista al Teatro Brancaccio di Roma del musical La Regina di Ghiaccio.

Uno spettacolo ispirato alla Turandot di Giacomo Puccini che è reduce da un grande successo agli Arcimboldi di Milano.

Lorella, lei ha dichiarato di essere orgogliosa de "La Regina di Ghiaccio": come mai?

«Perché è un prodotto tutto nostro, frutto di creatività e ingegno italiani. Maurizio Colombi, ideatore dello spettacolo, ha avuto il coraggio di trasformare un' opera lirica in uno show adatto a tutti».

Quanto è importante nella sua carriera il musical?

lorella cuccarini hot

«Moltissimo, perché riunisce tutte le mie caratteristiche artistiche. Tra l' altro, quest' anno compio vent' anni di musical, eppure sembra ieri quando facevo Sandy in Grease».

Però adesso recita la parte della cattiva!

«Sia in Rapunzel (due anni fa, ndr) che in quest' ultimo show interpreto due personaggi controversi, ma divertenti, perché mi permettono di esprimere colori diversi del carattere».

Lorella, come mai da vent' anni in Italia lei rimane la protagonista assoluta del musical? Qual è il segreto?

«Forse perché si vede che il mio è un sogno realizzato. Respiro musical e commedie musicali da quando ero bambina.

Ciò detto, vivo il successo a testa bassa, restando grata ai pochi produttori che abbiano il coraggio di investire. Non dimentichiamo che i musical richiedono alti budget e non godono di aiuti da parte delle istituzioni pubbliche».

Come mai non torna in gara a Sanremo dal 1995?

lorella cuccarini

«Intorno al 1999/2000 proposi un nuovo brano al Festival, che però fu scartato. Da allora le mie esperienze discografiche sono sempre state legate a spettacoli teatrali. Comunque, mai dire mai: chissà, un domani forse...».

Quali trasmissioni segue in tv?

«Mi capita di vedere X Factor o Amici, che sono ben fatti e piacciono ai miei figli. Insieme guardiamo anche le partite di calcio della Roma».

Le piacciono i talent show, ma pur avendone le capacità non fa la giurata?

lorella cuccarini

«Non mi hanno proposto tantissime giurie e comunque non mi sono pentita di aver detto dei no».

Qualche giorno fa sono uscite delle sue dichiarazioni bomba sulla Domenica In delle sorelle Parodi?

«Bomba! A me sembravano una pioggerellina. Mi hanno solo chiesto quanto sia difficile fare Domenica In ai giorni nostri ed io ho risposto raccontando la mia esperienza di tre anni. Anche noi avevamo cominciato con l' intrattenimento puro, fino a deviare verso storie umane ed emblematiche, una cronaca più morbida rispetto a quella che abitualmente si vede negli altri programmi».

Ci lascia con un' opinione su molestie e abusi che si stanno denunciando ora?

«Premetto di essere assolutamente a favore delle donne, ma mi è piaciuto poco com' è venuta fuori la vicenda in Italia.

LORELLA CUCCARINI E MARCO COLUMBRO

Si rischia di infangare la vita delle persone senza concedere diritto di replica. C' è una rincorsa alle interviste tv per raccontare a volte il nulla: le avance succedono, non sono mica una notizia. Meno male che ci sono ancora uomini che ne fanno! È una forma di corteggiamento.

Le molestie sono un' altra cosa e vanno denunciate nelle sedi opportune, non nei talk show.

Bisogna dare il giusto peso alle parole».

A lei è mai accaduto nulla di sgradevole?

lorella cuccarini

«Avance sì, ma mai sgradevoli. La donna sa bene quali segnali mandare per farsi rispettare e affinché le avance non diventino pesanti. D' altra parte, non si può negare che alcune abbiano costruito le proprie carriere concedendosi».

lorella cuccarini TRAVOLTA CUCCARINI TRAVOLTA CUCCARINI sanremo lorella cuccarini TRAVOLTA CUCCARINI BONOLIS BAUDO PARISI CUCCARINI PARISI,CUCCARINI HEATHER PARISI LORELLA CUCCARINI lorella cuccarini heather parisi LORELLA CUCCARINI 5 CUCCARINI '80 LORELLA CUCCARINI BAUDO lorella cuccarini chitarra LORELLA CUCCARINI 8 TRAVAGLIO CUCCARINI CUCCARINI 1 lorella cuccarini