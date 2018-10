NESSUNO TOCCHI LA MARCHESA PER FINTA!! - STASERA PATRIZIA DE BLANCK AL ''GF VIP'' SPUTTANERÀ LA POVERA DANI DEL SECCO E IL SUO BLASONE FARLOCCO - DAGOSPIA LO SCRISSE NEL 2013, PER FILO E PER SEGNO, CHE NON AVEVA UNA GOCCIA DI SANGUE BLU. MA IL SUO ESSERE MARCHESA D'ARAGONA È UN GRANDE RUOLO, CHE HA FATTO COMODO A TV E GIORNALI CHE LE HANNO DATO SPAZI E RUBRICHE SAPENDO BENISSIMO CHI ERA. ORA VIENE SCARICATA PER FARE UN PO' DI ASCOLTI AL MOSCIO ''GF''

CHI È DAVVERO DANIELA DEL SECCO? DAGOSPIA LO SCRIVEVA IL 10 SETTEMBRE 2013, PER FILO E PER SEGNO, IL FINTO TITOLO E L'ARRABBIATURA DEI VERI MARCHESI ''SECCO D'ARAGONA'', ECCETERA. DA ALLORA, IN BARBA ALLA REALTÀ, TV E GIORNALI HANNO CONTINUATO A PETTINARE LE CHIOME CANDIDE DELLA MITICA DANI, PERCHÉ GLI FACEVA COMODO. ORA, SI SVEGLIANO E SI METTONO A COMPULSARE IL LIBRO D'ORO DELLA NOBILTÀ ITALIANA. NESSUNO TOCCHI LA MARCHESA (DE CHE?)!!!

http://www.dagospia.com/rubrica-5/cafonal/chi-davvero-daniela-secco-aragona-dopo-sue-fantastiche-62498.htm

PATRIZIA DE BLANCK

Valeria Arnaldi per www.leggo.it

Patrizia De Blanck, a Domenica Live, punta l’indice contro Daniela Del Secco d’Aragona, ossia la Marchesa. «Ti racconto come è andata - dice Patrizia De Blanck a Barbara D’Urso - Marina Ripa di Meana mi chiamò una volta per dirmi che c’era una persona che vendeva delle creme e me l’ha passata al telefono. Era Daniela Del Secco. Tempo dopo, Marina mi richiamò per dirmi che le aveva suggerito di presentarsi come nobile per vendere di più».

Quindi, il titolo sarebbe stato inventato da Marina Ripa di Meana.

«Non è nobile - prosegue Patrizia De Blanck - nobili si è per nascita o per matrimonio. Non deve essere penalizzata perché vende creme, ma ora lei si crede davvero nobile, non è così. I nobili non si comportano come fa lei, con quella voce che fa lei un po’ così… Lei ha fatto un marchio che si chiama Marchesa d’Aragona e lo ha registrato».

patrizia de blanck daniela del secco d aragona daniela del secco d aragona Dani Del Secco D Aragona riccardo signoretti dani del secco d aragona Dani Del Secco D Aragona con la pipa dani del secco con napolitano Carlo Massimo e Dani Del Secco D Aragona DANI DEL SECCO D ARAGONA A PECHINO EXPRESS Conte Rodolfo Martinelli Carraresi con la moglie Isabel Russinova e Dani Del Secco D Aragona DANI DEL SECCO D ARAGONA CON PATRIZIA DE BLANCK FOTO ANDREA ARRIGA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI DANI DEL SECCO A MILANO patrizia de blanck sfigurata dal pus 2 patrizia de blanck sfigurata dal pus 1 LUDOVICA E DANI DEL SECCO D ARAGONA CON GIADA E PATRIZIA DE BLANCK FOTO ANDREA ARRIGA PATRIZIA DE BLANCK 1 La Marchesa Dani Del Secco d Aragona massimo mazzotta con la marchesa dani del secco d aragona PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI DANI DEL SECCO A MILANO riccardo signoretti e dani del secco daniela del secco d'aragona