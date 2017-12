22 dic 2017 18:19

NEW YEAR, NEW SOUND! - MANDATE IN SOFFITTA LA METALLURGIA DELLA TECHNO, IN DISCOTECA IL 2018 SARA' L’ANNO DELL’ELECTRO-MINIMAL - E SE VOLETE FARVI UN’IDEA DI COSA SIA ASCOLTATE “FEED YOUR HEAD” DEL TEDESCO PAUL KALKBRENNER - E GUSTATEVI IL FANTASTICO VIDEO…