NIENTE DA FARE: 'INCREDIBILI 2' DOMINA ANCORA CON 2,5 MLN (TOTALE 8,2 MLN) - DIETRO LA SUORA CATTIVA 'THE NUN', 4,2 MLN TOTALI - MOLTO DISTANZIATI 'BLACKKKLANSMAN' E 'RICCHI DI FANTASIA' (329MILA, DI QUESTI TEMPI È GIÀ QUALCOSA). BUON RISULTATO PER 'MICHELANGELO INFINITO', DISASTRO PER IL 'DON CHISCIOTTE' DI TERRY GILLIAM, CHE NON ARRIVA A 200MILA - IN USA SE LA BATTONO UNA COMMEDIA BLACK E UN CARTONE CON LO YETI BUONO

Marco Giusti per Dagospia

Incassi del 1 ottobre 2018.

Niente da fare. Incredibili 2 di Brad Bird domina anche l’ultima settimana di settembre con un un incasso, solo nel week end, di 2 milioni e mezzo di euro che lo porta al totalino di 8,2 milioni, vicinissimo quindi ai 12 milioni di Hotel Transylvania 3. Gli resiste solo l’horror americano con la suora cattiva The Nun, 1 milione 34 mila euro, con un totale di 4,2 milioni.

Davvero molto distanziati il pur notevole BlackKklansman di Spike Lee con 403 mila euro e la commedia Ricchi di fantasia diretta da Francesco Micciché con la coppia Castellitto-Ferilli, 329 mila euro. Di questi tempi è già qualcosa. Buon risultato per il film evento Michelangelo Infinito, 305 mila euro. Disastro per L’uomo che uccide Don Chisciotte di Terry Gilliam, che non arriva neanche ai 200 mila euro.

In America, invece, se la battono la commedia all black Night School diretta da Malcolm D. Lee con Kevin Hart e Tiffany Haddish, lo stesso team del fortunato Girls Trip, 28 milioni di dollari con un budget di 29, e il cartone animato con lo yeti buono Smallfoot di Karey Kirkpatrick, 23 milioni di dollari che diventano 38 con gli incassi di 49 mercati esteri. Ma Night School, pur malmenato dalla critica, aveva solo 3000 sale, mentre Smalfoot ben 4000. Al terzo posto troviamo l’horror per ragazzini di Eli Roth The House With a Clock in its Wall, con altri 12 milioni di dollari per un totale di 44 e un totale globale di 53.

Lo seguono il thriller A Simple Favor di Paul Feig con 6 milioni e un totale di 43 e l’horror The Nun con 5,4 e un totale di 109, che diventano 330 grazie agli 80 mercati internazionali. Non è andato benissimo lo slasher a basso costo Hell Fest di Gregory Plotkin, 5 milioni con 2.297 sale, malgrado avesse un budget di 5 milioni. E neanche l’ultima versione moderna di Littlle Women con Lea Thompson, 747 mila con 643 sale e una serie di stroncature mica male.

Free Solo, il documentario del National Geografic sullo scalatore Alex Harrold va invece benissimo, sia come critica, 100% su Rotten Tomatoes, sia come incasso, visto che ha la miglior copia per sala della settimana. Crescono sia Colette con Keira Knightley, 418 mila dollari con 38 sale, che The Sister Brothers di Jacques Audiard, 244 mila dollari con 27 sale. Bene anche The Old Man and The Gun di David Lowery, ultimo film con Robert Redford attore, 150 mila dollari con 5 sale.

