NIENTE ORDINI DA UNA DONNA – CRUCIANI: “LO CAPISCO QUEL MARINAIO CHE NON VUOLE ESSERE COMANDATO DAL SUPERIORE IN GONNELLA. SIAMO SOTTOMESSI. COSÌ, QUANDO USCIAMO DI CASA E ANDIAMO A LAVORARE ABBIAMO L'ILLUSIONE DI TORNARE ALLA VITA. INVECE, ARRIVA UNA E DICE: FAI QUELLO E FAI QUELL'ALTRO. E TI PARTE LA VENA: MA CHE CA*ZO VOLETE ANCORA DALLA MIA VITA?" - FELTRI: ''LE DONNE SONO PIU' BRAVE. OVVIO CHE CI DIRIGANO”

VITTORIO FELTRI per Libero Quotidiano

vittorio feltri

Nonostante da oltre quarant' anni faccia il direttore di giornali e tv, ammetto che non mi è mai piaciuto comandare, benché un detto popolare sostenga che dare ordini sia meglio che fottere.

Personalmente preferisco la seconda attività. Tuttavia mi corre l' obbligo di aggiungere che mi ripugna obbedire.

Amo le regole perché adoro trasgredirle. Cosa che ho sempre fatto, dalla più tenera età. Mi rifiutai perfino di frequentare la scuola materna, infastidito dai compagni mocciosi. Ora mi si pone il problema se sia giusto o sbagliato farsi dirigere da una donna. Ciò che odio è ottemperare alle direttive, impartite da chiunque, maschio o femmina che sia. Voglio agire di testa mia e detesto essere contraddetto. Questo è l' assunto. Non è il genere di chi impartisce le disposizioni a irritarmi, bensì le disposizioni stesse che possono partire sia da signori sia da dame, indifferentemente.

demi moore michael douglas rivelazioni

Chiedo scusa per il linguaggio crudo: ma se ti impone una cazzata uno coi pantaloni o una con la gonna ugualmente cazzata rimane. Quindi, che senso ha stabilirne la fonte? Inoltre quei maschietti che rifiutano in ufficio di essere obbligati a sottostare a una femminuccia sono degli stupidotti, poiché fino a ieri erano in soggezione davanti alla loro mamma, decisiva in campo educativo, e adesso lo sono davanti alla moglie che in casa è un autentico dittatore.

Tra l' altro le pari opportunità, l' ho scritto spesso, sono un dato di fatto. Le signore hanno frequentato meglio dei compagni l' università, hanno studiato con maggior profitto, sono assai tenaci e vogliose di dimostrare il proprio valore, in breve: sono mediatamente più brave di noi uomini, pertanto non dobbiamo stupirci se menano il torrone in luogo nostro.

vittorio feltri melania rizzoli (4)

Il matriarcato, d' altronde, non è una novità e ci tocca accettarlo tra le mura domestiche come tra quelle della ditta. Poi è vero che le madame ci rinfacciano di essere violenti nei loro confronti, ciononostante è l' unica arma di difesa che ci è rimasta, dato che in natura le vittime sono immancabilmente le persone fisicamente più deboli: i bambini, i vecchi e appunto le consorti.

Confesso di avere pure io un generale nella mia dimora, la quale mi ha bacchettato tutta la vita: la mia consorte da 50 anni, alla quale però sono grato giacché senza di lei avrei commesso ancor più errori di quanti ne abbia accumulati.

2. NOI MASCHI SIAMO ASSUEFATTI

GIUSEPPE CRUCIANI per Libero Quotidiano

demi moore michael douglas rivelazioni

Caro Vittorio, capisco la tua profonda devozione per l' origine del Mondo. Ti sono vicino: siamo tutti intensamente appassionati e sinceri ammiratori. Ma gli ordini non piacciono a nessuno e la verità è che a noi maschi sta sulle balle quando vengono da una donna.

Sarà sgradevole dirlo e nessuno lo ammetterà mai apertamente, però le cose stanno così: un capo femmina che ti dice cosa fare, magari in modo autoritario, ti fa automaticamente andare fuori dai gangheri. E dunque un po' lo capisco, quel marinaio che non vuole essere comandato dal superiore in gonnella. Ha 34 anni e chissà quante ne ha passate.

giuseppe cruciani foto di vito maria grattacaso luz 5

Questa è una generazione di sottomessi: facciamo un figlio e ci siamo messi a pulire i culi sporchi di cacca dei bebè come niente fosse, sotto gli occhi rimproveranti e perfidi della compagna o moglie che sia, comunque incazzata; ci sembra ormai normale passare ore al parco con le carrozzine in nome della parità invece di produrre reddito; se osi parlare di una baby sitter o una colf per occuparsi del pargolo manca solo che vieni denunciato all' Onu per violazione dei diritti umani; se non cucini sei automaticamente fottuto e incapace di intendere e di volere;

se non vai a prendere l' erede a scuola almeno due volte a settimana significa che non ti frega una mazza e pensi solo al lavoro, automaticamente associato a un crimine perché, dicono, la vita è anche altro; una navigata veloce su youporn, così giusto per farsi un' idea di quello che avviene fuori dal talamo, porta dritti dall' avvocato divorzista ove il minimo che può accadere è finire spennati alla Caritas; se l' attrezzo non ci tira più perché la noia è noia (e non ho detto gioia, cantava il Califfo), la gogna è dietro l' angolo.

rivelazioni film 4

Posso continuare. Un mio amico, per scommettere sulle partite di pallone i suoi maledetti mille euro al mese che guadagna facendosi il mazzo in giro per l' Italia, è costretto a farsi tablet e cellulari di scorta perché la donna lo vuole riportare sulla retta via; un altro, che se ne andava per bordelli elvetici con gli amici per sgranchirsi le membra, cosa assolutamente salutare, si è dovuto umiliare davanti alla consorte che aveva scoperto le scappatelle (ma lui era disposto a concedere la stessa libertà); a un professionista affermato, sempre della mia stretta cerchia di amici, non è stato consentito decidere nulla quando si è trattato di cambiare i mobili dell' abitazione, e ovviamente la femmina della coppia ha ordinato i più costosi e chic sul mercato;

rivelazioni film 3

un giornalista che conosco è stato costretto dalla moglie ad acquistare un cane, appena morto quello che ospitavano generosamente da dieci anni, e a un tour tra i migliori veterinari meneghini per assicurarsi che non sarebbe schiattato repentinamente («altrimenti i bambini possono essere traumatizzati», gli diceva lei). Ancora: aumentano i casi di uomini che amano la sottomissione sessuale; le dominatrici, e sottolineo dominatrici, vanno di gran moda.

giuseppe cruciani foto di vito maria grattacaso luz 6

Oggi l' odio per il maschio è talmente diffuso che ti raccontano la storia che un mondo governato dalle donne sarebbe automaticamente un mondo più buono e senza violenza.

Una comica di Rai 3 sostiene sorridente e garbata che gli uomini sono tutti dei pezzi di merda. Siamo circondati. Così, quando usciamo di casa e andiamo a lavorare abbiamo l' illusione di tornare alla vita. Invece, arriva una e comincia a dire: fai quello e fai quell' altro. E ti parte la vena: ma che cazzo volete ancora dalla mia vita?

giuseppe cruciani foto di vito maria grattacaso luz 4

rivelazioni film 1