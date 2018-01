NON MI PARE IL CASEY! - NIENTE PALCO DEGLI OSCAR PER CASEY AFFLECK CHE NON CONSEGNERA' LA STATUETTA ALLA MIGLIOR ATTRICE – È STATO LO STESSO ATTORE A RINUNCIARE PER LE ACCUSE RICEVUTE IN PASSATO DI MOLESTIE SESSUALI

Da www.lastampa.it

L’attore statunitense Casey Affleck non consegnerà l’Oscar per le migliori attrici il prossimo 4 marzo per le accuse ricevute in passato di molestie sessuali. Lo scrive la Bbc. Affleck, che ottenne l’Oscar nel 2017 quale miglior attore per «Manchester by the Sea» non consegnerà, come prevede la tradizione in uno scambio di ruoli rispetto l’anno precedenti, alla migliore collega del 2018. È stato lo stesso attore 42enne, fratello del più noto Ben, a rinunciare all’incarico dandone notizia alla Academy Awards.

Nel 2010 Affleck è stato denunciato prima dalla produttrice Amanda White e in seguito dalla fotografa Magdalena Gorka, che avevano lavorato con lui nel documentario sul cognato Joaquin Phoenix - «Io sono qui!», per molestie sessuali e comportamenti irregolari.

Le due, separatamente, avevano intrapreso un’azione legale contro l’attore, affermando che Affleck si era ripetutamente riferito alle donne in modo volgare, parlando delle sue imprese sessuali e di quelle dei suoi colleghi, e in seguito, dopo aver chiesto l’età della White, le aveva esplicitamente chiesto se non era arrivato il momento di farsi mettere incinta.

L’attore, negato l’accaduto, ha in seguito risolto le due cause di molestie e le accuse sono state ritirate. Dopo che il 5 ottobre con lo scoop del New York Times sull’ex produttore re Mida di Hollywood Harvey Weinstein si aprì lo tsunami molestie sessuali, il mondo del cinema ha visto coinvolti a diverso titolo Kevin Spacey, Dustin Hoffman, James Franco, Brett Ratner, John Lasseter, Louis C.K. o Bryan Singer.

