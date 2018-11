NON PIÙ FEDEZ NELLA TV – IL RAPPER HA ANNUNCIATO L’INTENZIONE DI ABBANDONARE “X FACTOR” DOPO CINQUE ANNI DA GIUDICE: “METTO DA PARTE TUTTO CIÒ CHE È TELEVISIVO PER RIAPPROPRIARMI DELLA MIA MUSICA” – UN ADDIO IN SORDINA PER FEDEZ CHE QUEST’ANNO HA GIÀ PERSO DUE TALENTI NELLA CORSA ALLA FINALE: LE SPERANZE DI UNA CHIUSURA COL BOTTO SONO AFFIDATE SOLO A NAOMI… (VIDEO)

Da "www.davidemaggio.it"

luna fedez

Con Paranoia Airlines, titolo del suo nuovo album, Fedez presenta “la linea aerea delle mie paranoie”. Una linea che non sa ancora dove lo porterà, ma sicuramente non più in televisione.

E’ lo stesso rapper, impegnato attualmente come giudice a X Factor(per il quinto anno consecutivo), ad annunciare una sua prossima dipartita dal piccolo schermo: “Ho preso la decisione di mettere da parte tutto ciò che è televisivo per riappropriarmi della mia musica, che in realtà c’è sempre stata, però per spostare il fuoco solo su quella”.

fedez renza chiara ferragni

Lo fa, intervistato da NewsMediaset, in occasione dell’evento di lancio del nuovo disco. Per Fedez, dunque, tra i protagonisti del talent show di SkyUno dal 2014, è arrivato il momento di dire basta con la TV.

In realtà, il giurato vive una fase di stanca già da qualche edizione e proprio in quella in corso sembra aver raggiunto l’apice, mostrandosi spento e svogliato fin dal primo live. Questo, dunque, sarà il suo ultimo anno?

X Factor a parte, però, è tutto il contesto mediatico che lo riguarda ad essere divenuto forse ingombrante.

fedez guarda renza

Dalla storia con Chiara Ferragni alle storie su Instagram, dal matrimonio alla paternità, fino all’ormai nota festa di compleanno nel supermercato, di Fedez si parla spesso e troppo, della sua musica sempre meno: “Per quanto riguarda la sovraesposizione è una cosa che da un lato si cerca e da un lato non si vuole.

Quindi è una dicotomia e un conflitto costante che viviamo sia io che mia moglie” spiega il rapper. E per uscire da questo tunnel e abbandonare certe ‘paranoie’, fare un passo indietro è forse l’unico rimedio.

fedez con renza tommaso paradiso fedez fedez asia argento ferragni fedez matrimonio ferragnez 2 fedez