28 lug 2018 17:08

NON C’È SOLO CAPALBIO. QUEST’ANNO IN TOSCANA NASCE IL SATURNIA FILM FESTIVAL, MANIFESTAZIONE ITINERANTE IN VARI BORGHI DI MANCIANO, DEDICATA AL MEGLIO DELLA CINEMATOGRAFIA D’AUTORE. DAL 31 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE TRE SERATE DEDICATE AL “CORTO” D’AUTORE E IL PARCO PISCINE TERME DI SATURNIA DIVENTA UN SET CINEMATOGRAFICO