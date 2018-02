LE NOTIZIE SALVATE DALL'ELEMOSINA - LA VEDOVA DI STEVE JOBS SI VUOLE COMPRARE ANCHE BUZZFEED NEWS, DOPO AVER RILEVATO LA RIVISTA ''THE ATLANTIC'' - NON SOLO IL CARTACEO ''WASHINGTON POST'' SALVATO DAL ''FILANTROPO'' (DE CHE?) JEFF BEZOS, PURE I NEW MEDIA CHE ERANO PARTITI DI GRAN CARRIERA ORA SONO IN DIFFICOLTÀ E HANNO BISOGNO DI RICCHE EREDITIERE (20 MILIARDI DI PATRIMONIO) IN CERCA DI CAUSE CARITATEVOLI

Massimo Gaggi per il ''Corriere della Sera''

Laurene Powell Jobs, vedova di Steve, il fondatore della Apple, sta discutendo un possibile acquisto della parte giornalistica del sito Buzzfeed dopo aver comprato, l' anno scorso, la maggioranza della rivista The Atlantic . L' indiscrezione pubblicata dal Financial Times ha trovato conferme dalle due parti, anche se siamo ai colloqui preliminari e l' affare ha buone probabilità di non andare in porto. Se non altro perché, almeno a livello ufficiale, Buzzfeed non ha mai ipotizzato una scissione delle news dall' entertainment.

Eppure questa mezza notizia ha il suo peso, visto ne contiene almeno altre tre. La prima è che è nata una nuova stella della filantropia. In parte è una conferma, più che una notizia: Laurene, che ha ereditato un patrimonio stimato da Forbes in oltre 20 miliardi di dollari (5,5 milioni di azioni Apple più il 7,8 per cento della Disney), è impegnata nella beneficenza da molto prima della scomparsa di Steve (2011). Ha investito nei cibi naturali fondando la società TerraVera, poi nel sostegno degli studenti di famiglie disagiate con College Track.

In anni più recenti ha dato vita a XQ: The Super School Project, un tentativo di rivoluzionare l' organizzazione dei licei cambiando i metodi di studio, i programmi e l' uso della tecnologia. Ma, soprattutto, ha costituito una società di imprenditoria sociale, Emerson Collective, che ha come obiettivi, oltre al miglioramento dell' istruzione e alla tutela dell' ambiente e degli immigrati, la difesa dell' informazione giornalistica, alle prese con sfide economiche e politiche senza precedenti.

La novità è che l' attenzione di Laurene sembra sempre più focalizzata sulla stampa: oltre che in The Atlantic , ha investito in Axios , il sito creato da Mike Allen e Jim VandeHei che hanno lasciato Politico.com per fare informazione in modo più analitico.

Ma la Jobs sostiene anche non-profit giornalistiche come ProPublica e Marshall Project . Ora tocca a Buzzfeed .

Qui la seconda notizia è che, dopo l' acquisto del Washington Post da parte di Jeff Bezos, l' attività di Emerson Collective spinge molte organizzazioni giornalistiche in difficoltà verso un modello di business basato sulla filantropia: l' elenco delle testate in difficoltà che bussano alla porta di Laurene è lungo.

Qualcuno ipotizza un suo intervento anche nel capitale del New York Times . Il quotidiano è in forte espansione e conta di stare in piedi con le sue forze, ma il crollo della pubblicità ha colpito anche la corazzata del giornalismo Usa. E la Jobs non ha smentito le voci sul Times limitandosi a chiedere con un filo d' ironia: «Perché, è in vendita?»

La terza notizia è che una crisi in passato concentrata sulla carta stampata, mette alle corde sempre più anche le società più snelle e brillanti del giornalismo digitale. Come Buzzfeed che in autunno ha licenziato 100 dipendenti (l' 8% del totale). E il 2018 è cominciato anche peggio: non solo Google e Facebook continuano a risucchiare pubblicità digitale un tempo in parte destinata all' editoria, ma ora, riorganizzando l' accesso degli utenti ai contenuti, la rete di Zuckerberg ha relegato le news nelle retrovie. Lasciando all' addiaccio chi era stato invitato a fare informazione sui social network.

