LE NOTTI MAGICHE DI “VIDEOCITTA’” - DEBUTTA VENERDI’ LA RASSEGNA IDEATA E CURATA DALL’EX SINDACO RUTELLI CHE RACCONTA I MESTIERI DEL CINEMA TRA ARTE E TECNOLOGIA: IL COLOSSEO SI FA DRIVE-IN CON VIRZÌ, FELLINI E LUMIÈRE – IL VIDEOMAPPING SULLE FACCIATE DI PANTHEON, TEMPIO DI ADRIANO E SANT' AGOSTINO – E POI ARBORE, LAURITO, CORTELLESI, GENOVESE…

Laura Larcan per “il Messaggero”

Le prime immagini in movimento girate dai leggendari fratelli Lumière a Roma, nel Foro Romano, tra il 1896 e il 1899, quando un tram trainato da cavalli passava ancora al cospetto dell' arco di Settimio Severo. Il bianco e nero, il muto, una Roma sparita. Saranno il prologo alle serate del drive-in ecologico del Colosseo. Il carnet di proiezioni, dopo mesi di attesa, è stato svelato da Francesco Rutelli, ideatore e curatore della rassegna Videocittà pronta a debuttare venerdì.

E all' ombra dell' Anfiteatro Flavio («ma senza fare ombra al monumento», per dirla con Rutelli) sta per partire l' allestimento dell' arena cinematografica. Da mettere in agenda il 28 ottobre sera quando, grazie ad un concorso nato in collaborazione con le car sharing elettriche Enjoy, 60 macchinette potranno parcheggiare su via di San Gregorio con posti assegnati, per assistere all' anteprima del film Notti magiche di Paolo Virzì dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma.

Il giorno dopo si replica, con ingresso aperto al grande pubblico senza macchine («saranno predisposte sedie, chi primo arriva, meglio alloggia», dicono gli organizzatori) per godersi le straordinarie immagini girate tra fine 800 e inizio 900 dai Fratelli Lumière, il debutto del trailer de Il primo re, film di Matteo Rovere con Alessandro Borghi e Alessio Lapice su Romolo e Remo recitato tutto rigorosamente in latino pre-romano, fino alla versione restaurata dalla Cineteca di Bologna e Titanus di Roma di Federico Fellini. Sono solo l' epilogo di un palinsesto straordinario di eventi che caratterizza la prima edizione di Videocittà, progetto contenitore al via da venerdì, costruito per svelare la dimensione artigianale e industriale di cinema e audiovisivo, con le sue professionalità e le eccellenze.

La parola d' ordine, non a caso, è immagine in movimento. Quella del cinema in 4D girato in realtà virtuale dove le poltrone si muovono ed emanano odori (quartier generale saranno le ex Caserme di via Guido Reni con 40 installazioni di realtà virtuale), e quella ipnotica targata videomapping che trasfigurerà a colpi d' artista le facciate di Pantheon, Tempio di Adriano e Sant' Agostino. Fino alla videoarte (imperdibile, il premio Oscar Pierre Bismuth al Maxxi il 21 ottobre).

BOLLYWOOD

A Videocittà, firmato come direttore editoriale da Tomaso Radaelli, l' India è il Paese ospite (la factory di Bollywood sarà illustrata in un padiglione di via Guido Reni 7). Fra i tanti appuntamenti, le masterclass all' ex Dogana, come quella con Renzo Arbore e Marisa Laurito sul making of di un varietà televisivo o sui segreti di produzioni come Gomorra e The Young Pope (la maratona delle fiction in programma all' Uci di Porta di Roma dal 22 al 27 ottobre).

Tra gli incontri, c' è L' amore sul set raccontato dalla coppia artistica e nella vita formata da Riccardo Milani e Paola Cortellesi, Giovanni Allevi ripercorre la genesi creativa di Playing together, i mestieri del cinema raccontati da Paolo Genovese e Daniele Luchetti, Matteo Rovere e Ferzan Ozpetek. Protagonisti anche tanti youtubers: star, The Pills che cureranno tre serate show (sempre al Guido Reni dal 23 al 25 ottobre) per raccontare questo mondo e la sua creatività. La moda è protagonista con eventi come l' Asvoff il Fashion Film Festival, ma anche nella partnership Makinarium con Gucci per una mostra show nella Curia Iulia del Parco archeologico del Colosseo (dal 20 al 28 ottobre) con proiezioni di creature fantastiche create per la sfilata della maison. Tra le curiosità, una notte della pubblicità (al Cinema Quattro Fontane il 26 ottobre), e la caccia al tesoro attraverso le location dei film (28 ottobre). Infine, Pappi Corsicato sarà il supervisore di 1400 studenti della scuola di cinema Rossellini che realizzeranno un cortometraggio su Videocittà.

