24 ott 2018 10:52

NUDO, MA NON PER LA MARCHESA - VIDEO: AL GF VIP WALTER NUDO SPUTTANA DANIELA DEL SECCO E RIVELA DI ESSERE STANCO DELLE CONTINUE AVANCE: "MI FA LE SCENATE SE NON LA ASSECONDO. POI SEMPRE CON QUELLA LABBRA IN DIREZIONE DELLE MIE, IO MI GIRO E SE NON SONO VELOCE MI BACIA” - MA LEI, PAZZA D'AMORE E IGNARA DELLE PAROLE DI WALTER, GLI STAMPA UN BACIO IN BOCCA...