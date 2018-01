NUOVA PUNTATA DELLA SERIE “LE FOTO PORCELLINE DI EMILY RATAJKOWSKI” - LA MODELLA SI E’ FATTA IMMORTALARE DALLA FOTOGRAFA MONA KHUN IN UNA POSTA CHE RICORDA “LA NASCITA DI VENERE” DI BOTTICELLI - RISPOSTA DEI SUOI FAN? 1,5 MILIONI DI LIKE… - GALLERY HOT

Da www.ilmessaggero.it

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski è una delle star internazionali di Instagram, con oltre 16 milioni di follower. La modella ne ha fatta un'altra delle sue per mandare in visibilio i fan. La bellissima Emily si fa infatti ritrarre dalla fotografa Mona Khun in una posa piuttosto particolare. "Birth of Venus" è infatti la didascalia a margine della foto, che richiama il famoso quadro di Botticelli, "La nascita di Venere". Emily appare infatti nuda, e ricorda la dea della bellezza come è stata immaginata dall'artista toscano del '400. Il pieno di like era prevedibile e non si è fatto attendere. Circa un milione e mezzo i like di apprezzamento per la top model del momento, che non delude mai i suoi ammiratori.

Emily Ratajkowski EMILY RATAJKOWSKI EMILY RATAJKOWSKI