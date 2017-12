LA NUOVA VITA DA “SINGLE” DI ORNELLA MUTI – "DOPO LO SFRATTO A ROMA VIVO A OVADA, NELL’ALESSANDRINO. MI DEDICO SOLO AI MIEI 3 FIGLI E ORGANIZZO FESTE YOGA IN CAMPAGNA" – "I NUDI DI NAIKE SUI SOCIAL? MI DIVERTONO. IL SUO E’ UN MODO PER RIBADIRE CHE NON ESISTE UN SOLO MODO DI VIVERE NORMALMENTE..."- E POI SPIEGA PERCHE' NON FA PIU' IL VINO

Candida Morvillo per corriere.it

Che ci fa Ornella Muti a Ovada?

«Ci abito con mia figlia Naike, perché si stupisce?».

Perché lei è una diva internazionale che ha fatto cento film e Ovada conta undicimila e 500 anime.

«Ci si conosce tutti, in effetti. Anni fa, comprai una casa di campagna per i miei figli perché qui ne aveva, e ne ha una, un carissimo amico, artista, di Genova. Ci abbiamo passato tante estati e tanti Natali e Capodanni. Ora ci abito».

Si è trasferita a luglio, quando ha subito lo sfratto dall’appartamento di Roma?

«Ho casa e residenza a Mosca, dove lavoro tanto. Ma quando vengo in Italia, ora sto qui e prima stavo lì. Quello era l’appartamento dei miei figli, il trasloco era programmato, ma era stato ritardato per motivi di famiglia».

La malattia della sua mamma, così ha raccontato Naike al Corriere.it.

«Mamma ha 92 anni e, purtroppo, non sta come vorrei che stesse. È un periodo confuso, tutto quello che avevo progettato non c’è più. Nell’attesa di avere maggiore visibilità sulla vita di tutti noi, ho pensato che potevo trasferirmi qui. Da un anno, sono tornata single, dopo una storia lunga, e tante cose sono per aria».

Che vita fa a Ovada? Chi vede? Dà feste?

«Vita di campagna e non è che ricevo, non lo facevo neanche a Roma, la mia vita è tutta per i miei tre figli, Naike, Carolina, Andrea, i tre nipoti, la famiglia e gli amici più cari. Io e Naike facciamo al massimo feste di yoga».

Naike ha festeggiato il trasloco con una foto nuda in giardino postata su Instagram. Come vive l’esuberanza social di sua figlia?

«Mi diverte, la sua è una forma di espressione. Naike è consapevole della stupidità di chi sui social aggredisce a prescindere. Il suo è un modo per ribadire che non esiste un solo modo di vivere “normalmente”».

Fa ancora il vino, a Lerma?

«Purtroppo no, in questo Paese tutto è troppo complicato, ti passa la voglia. Persino Borsalino, ad Alessandria, è fallita. Facevamo tre vini: un Dolcetto d’Ovada che si chiamava Due Donne Abbazia, da invecchiamento, pregiato; poi un barricato e un vino fantasia da due vitigni. Le vigne, comunque, sono ancora lì, le curiamo, non le abbandoniamo. Domani, chissà».

Ha un orto o un giardino?

«Una piscina, che è la gioia dei nipoti, specie dei due piccoli di Carolina, di tre anni e un anno. Non mi dispiacerebbe fare giardinaggio, ma già corro dietro alla mia vita e non posso correre anche dietro al giardino. Negli ultimi due mesi ho girato Notti Magiche , di Paolo Virzì e, in Basilicata, Wine to Love di Domenico Fortunato. Forse, da vecchia, mi dedicherò alle rose indossando un cappello di paglia a larghe tese, come un’inglese».

Ristoranti preferiti?

«Non sono una mangiona e questa è una zona dove si gozzoviglia in maniera grave».

Perché ride?

«Perché anche nelle piccole trattorie si mangia bene, soprattutto i bolliti, e hanno liste di ottimi vini. La cucina è superiore a tante zone d’Italia. Io pecco sul cioccolato, mi piace CioccolaTò, la fiera di Torino. Sembra Disneyworld».

A Torino, ha girato «Una lunga lunga lunga notte d’amore» di Luciano Emmer, con Giancarlo Giannini, nel 2000; «Ripopolare la reggia» di Peter Greenaway, in cui guidava gli spettatori alla scoperta della Venaria Reale nei panni della marchesa di Caraglio, nel 2007; e la fiction «La bambina dalle mani sporche», di Renzo Martinelli, nel 2005. Ci torna spesso?

«Tanti ricordi! La Reggia, il Valentino... Ci vado poco, Naike si muove di più. Ma ogni volta ho una tappa del cuore: la profumeria di Laura Tonatto, che è uno dei nasi più celebri al mondo: fa fragranze deliziose».

