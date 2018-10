UN NUOVO ANNO CON ZAR VLAD - IN RUSSIA ESCE IL CALENDARIO DI PUTIN, ORMAI APPUNTAMENTO FISSO COME “FRATE INDOVINO” - IL GRAN CAPO DEL CREMLINO SI E’ FATTO RITRARRE NELLE POSE PIÙ DISPARATE: MENTRE ABBRACCIA GLI ANIMALI, IN MARCIA CON I MILITARI O MENTRE FA UN SELFIE CON UN GRUPPO DI SPOSE…

Franco Grilli per www.ilgiornale.it

Ormai è una tradizione consolidata: dopo l’estate le edicole russe si riempiono di calendari con le foto del presidente Vladimir Putin. "Tutto l’anno con il presidente" o "Il nostro presidente", sono solo alcuni dei titoli di quelli più gettonati per il 2019, con il capo del Cremlino che appare nelle pose più disparate: mentre abbraccia gli animali, ad una marcia coi militari o quando si fa un selfie con un gruppo di spose.

L’immagine che trasmette è quella di un leader forte, deciso e in ottima salute, ma anche di un uomo capace di tenerezza e vicino al popolo. Putin a torso nudo mentre fa il bagno in acque ghiacciate, Putin a cavallo in inverno, Putin che coccola un cagnolino e un leopardo o che gioca a hockey. Immagini ufficiali, sportive e informali si mischiano e riflettono i diversi modi in cui i russi guardano al loro presidente, dopo 18 anni di potere ininterrotto.

Danila Kamenchenko, commerciante di un negozio nel centro di Mosca, racconta le sue impressioni sul calendario: "Lo vediamo sicuro di sé, positivo, ci sentiamo protetti, abbiamo fiducia nel futuro". Il gadget, come racconta, è molto venduto tra i turisti stranieri. Siti internet e giornali russi riferiscono di vendite record "soprattutto in Occidente", data la popolarità del leader del Cremlino a livello internazionale. I calendari di Putin sono acquistabili anche su ebay ed Amazon, ma non sono ufficialmente realizzati dal Cremlino, che ha sempre preso le distanze dall’uso dell’immagine del presidente a scopo commerciale.

