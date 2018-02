UN NUOVO “AMICO” DI MARIA: LUCA TOMMASSINI LASCIA “X FACTOR” E PASSA AD “AMICI”: SARÀ LUI IL DIRETTORE ARTISTICO DEL NUOVO SERALE IN PARTENZA IN PRIMAVERA – IL MESSAGGIO ALLA DE FILIPPI: “LA MIA SFIDA ORA SARÀ FARTI FELICE PIÙ CHE MAI E RENDERE I RAGAZZI DEI VERI PROFESSIONISTI"

ANDREA COMINETTI per la Stampa

Luca Tommassini

La «sfida» che Luca Tommassini ha lanciato qualche mese fa su Instagram a Maria De Filippi è stata accettata. Sarà, infatti, lui il direttore artistico del serale di Amici. Presentato con un video che ne ripercorre la carriera, è entrato emozionato nello studio. «La mia sfida ora sarà farti felice più che mai» dice rivolto alla presentatrice, «e di rendere loro, i ragazzi, dei veri professionisti». Per lui, che in questi anni ha curato tutte le esibizioni dei live di X Factor, compreso l’ultimo, si tratta di un’importante novità.

IL RACCONTO DELLA PUNTATA

L’entrata di Sephora

de filippi

Dopo la sigla dei professionisti e l’esibizione dell’inglese Tom Walker, ospite di puntata, si parte con l’esame di Matteo e dei Black Soul Trio, che Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco avevano messo a rischio eliminazione un paio di settimane fa. La band non è, però, presente in studio e il perché diventa chiaro quando De Filippi manda in onda da un filmato che riassume ciò che è accaduto in questi giorni. In pratica, si assiste in differita allo scioglimento del gruppo, che scarica Matteo. Il ragazzo entra, quindi, da solo e sempre da solo sostiene l’esame. Porta Miserere di Zucchero e Caruso di Lucio Dalla, che canta con grande emozione. «È l’inizio di un nuovo percorso» ammette Matteo prima del verdetto, in cui ottiene la fiducia di tutti e quattro i professori.

LUCA TOMMASSINI

Il nuovo direttore artistico

Dopo il primo verdetto, si inizia a parlare del serale, che dovrebbe partire in primavera. In particolare, dall’annuncio del nuovo direttore artistico. De Filippi racconta di quando, a luglio, Giuliano Peparini ha ammesso di avere molti impegni e di voler fare nuove esperienze. Così, ha iniziato a guardarsi intorno e a pensare al dopo, che ora ha un nome ed è quello di Luca Tommassini, che viene invitato a entrare in studio. «La mia sfida sarà farti felice più che mai» dice rivolto alla presentatrice «e di rendere loro, i ragazzi, dei veri professionisti»...

