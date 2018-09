ODISSEA NELLO SPACEY – SPUNTA UN’ALTRA ACCUSA DI MOLESTIE CONTRO L’ATTORE: UN MASSAGGIATORE CHE AVREBBE RICEVUTO ATTENZIONI NON DESIDERATE NEL 2016 – L’UOMO ERA STATO CONVOCATO A CASA DI SPACEY A MALIBU. UNA VOLTA SOLI, IL PREMIO OSCAR HA SBATTUTO LA PORTA E HA INIZIATO A FARSI MASSAGGIARE IL…

Alice Grisa per www.mondofox.it

KEVIN SPACEY IN BILLIONAIRE BOYS CLUB

Lo scandalo delle molestie sessuali dell’autunno 2017 si era abbattuto anche su Kevin Spacey, accusato di molestie e comportamento sessuale inadeguato. A distanza di quasi un anno, a discapito dell'attore, spunta un altro accusatore: un massaggiatore, che avrebbe ricevuto le attenzioni indesiderate da parte di Spacey nell’ottobre 2016.

Spacey è chiamato a rispondere di una serie di accuse come aggressione, violenza e molestie.

KEVIN SPACEY SI DIFENDE DALLE ACCUSE SU INSTAGRAM DI ANTHONY RAPP

Come riporta Variety, il massaggiatore (dall'identità anonima), rappresentato dall’avvocato Genie Harrison specializzato in molestie sessuali, ha raccontato di essere stato convocato a casa dell’attore a Malibu da un suo collaboratore. Condotto nella sala massaggi, si era visto sbarrare la porta dietro di sé e aveva incontrato Kevin Spacey, che si era lamentato di un dolore nella zona dell’inguine.

Kevin Spacey accusato ancora

L’uomo era stato costretto a toccarlo più volte nelle parti intime: letteralmente l’accusa riporta che “la mano dell’accusatore è stata forzata a venire a contatto con lo scroto e i testicoli di Spacey”. Il massaggiatore racconta di essersi ritratto e aver provato a riprendere il proprio lavoro, ma era stato interrotto dall’attore, che aveva cercato di baciarlo e gli aveva offerto sesso orale.

kevin spacey

Estremamente a disagio, il massaggiatore aveva lasciato l’abitazione per sporgere denuncia alla polizia di Los Angeles.

Questo episodio non fa altro che contribuire all’ormai inevitabile declino di Kevin Spacey, che nell’ultimo anno ha visto sfumare House of Cards, la serie in cui recitava come protagonista, e anche il ruolo in Tutti i soldi del mondo. Spacey avrebbe perso molti soldi e ingaggi, ma avrebbe anche ammesso di volersi curare per risolvere i propri problemi.

KEVIN SPACEY Anthony Rapp kevin spacey KEVIN SPACEY danny lanzetta kevin spacey kevin spacey 2 michael shannon e kevin spacey randall fowler sosia di rod stewart kevin spacey e randall fowler KEVIN SPACEY kevin spacey