OGGI È GIORNO DI NOMINE - COME DAGO-ANTICIPATO, DE BELLIS SARÀ IL NUOVO DIRETTORE DI SKYTG24, MENTRE SARAH VARETTO VIENE PROMOSSA EXECUTIVE VICE PRESIDENT DELLE NEWS SKY A LIVELLO EUROPEO, LA STESSA DIVISIONE CHE ANDRÀ A GUIDARE ANDREA ZAPPIA - LA GIORNALISTA CONTINUERÀ A CONDURRE PROGRAMMI E SPECIALI COME EDITORIALISTA - DE BELLIS HA LAVORATO AL ‘GIORNALE’, AL ‘FOGLIO’ E HA FONDATO ‘RIVISTA UNIDICI’

DAGOSPIA, DUE SETTIMANE FA:

SECONDO BEN INFORMATI FA CARRIERA SARAH VARETTO CHE ASSUMERÀ UN INCARICO INTERNAZIONALE NEL GRUPPO. AL SUO POSTO SI FA IL NOME DELL’ATTUALE CONDIRETTORE DI SKY SPORT GIUSEPPE DE BELLIS...

(ANSA) - Dopo la nomina di Andrea Zappia a Chief Executive Continental Europe, Sky annuncia oggi ulteriori cambiamenti organizzativi con l'obiettivo di sfruttare al meglio le potenzialità dei diversi mercati e di essere sempre più focalizzati sugli obiettivi rilevanti in ogni contesto. Sarah Varetto, dopo aver guidato con successo per quasi 8 anni Sky Tg24, viene nominata con decorrenza immediata EVP News Projects Development, Continental Europe, a diretto riporto di Andrea Zappia.

Sarah Varetto, che guiderà ancora Sky Tg24 fino al 31 dicembre 2018, nel nuovo ruolo avrà la responsabilità di identificare e analizzare le opportunità di sviluppo delle news nel contesto continentale europeo in cui Sky opera, allo scopo di rafforzare la presenza e l'identità del brand nei vari territori. Si occuperà di definire - è scritto in una nota ufficiale - progetti operativi per nuovi contenuti editoriali sulle diverse piattaforme, con particolare attenzione all'evoluzione tecnologica in corso nel mondo dell'informazione.

Oltre a questo, Sarah Varetto manterrà anche una presenza a Sky Tg24, attraverso la conduzione di programmi e speciali e con un ruolo di editorialista, in coordinamento con la nuova Direzione del canale. Dal 1 gennaio 2019 la direzione di Sky Tg24, che continuerà a riportare a Sky Italia, sarà affidata a Giuseppe De Bellis.

De Bellis può contare su una solida esperienza giornalistica ed editoriale multipiattaforma sviluppata in realtà molto significative nel contesto dell'informazione italiana e dallo scorso gennaio, come condirettore vicario di Sky Sport, ha contribuito in modo decisivo al processo di trasformazione di Sky Sport. "Voglio ringraziare entrambi per aver accettato con entusiasmo queste nuove sfide, che sono certo sapranno interpretare al meglio grazie all'esperienza maturata nel loro percorso di carriera", ha commentato Andrea Zappia.

