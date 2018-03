Alessia Marcuzzi sbrocca contro Eva Henger

Eva Henger: non mi fanno parlare più del Canna-gate

Lo scontro tra due ex lady Cottone: Valeria Marini e Francesca Cipriani

alessia marcuzzi contro eva henger

DAGONOTA - Finalmente è arrivato lo sbrocco di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, dopo due mesi di canna-gate in cui l’ex pornoattrice è stata nettamente dalla parte della ragione e sempre una mossa avanti rispetto alla conduttrice e alla produzione, costretta a maldestre tattiche difensive e fiaccata alla contraerea di ‘Striscia’ e dei programmi della D’Urso.

Molti dei commentatori su Twitter sono anti-Marcuzzi, ma stavolta davvero c’è poco da obiettare alla conduttrice: Eva Henger ieri sera non solo voleva spacciare per “rubato” il fuorionda con Max Laudadio in cui confermava di aver visto Francesco Monte fumare, ma pretendeva anche di smentire i tre nomi di fumatori (Paola Di Benedetto, Marco Ferri, Rosa Perrotta) che aveva rivelato, avendo chiesto a ‘Striscia’ di coprirli con un beep. Se la prima parte del video è vera – e nessuno dotato di occhi e orecchie crede alla balbettante versione di Monte – perché dovrebbe essere falsa la seconda?

alessia marcuzzi contro eva henger

Ricci nelle prime puntate aveva accolto la richiesta della Henger, poi la settimana scorsa ha tolto il beep, così coinvolgendo gli altri naufraghi. Era normale dunque che la Marcuzzi le chiedesse conto di quelle accuse, contraddicendo il suo proposito di non tornare sul tema.

Come se non bastasse, pochi minuti prima della trasmissione la Henger si lamentava con Valerio Staffelli di ''Striscia'' del fatto che non la invitassero più a parlare del canna-gate nelle trasmissioni Mediaset (te credo, non gliene frega più niente a nessuno, basta vedere le facce degli esausti Ficarra e Picone), e poi in studio si è lagnata che la Marcuzzi le chiedesse ancora conto delle sue dichiarazioni.

Insomma, come nella migliore tradizione, a forza di fare i puri si finisce epurati.

DAGOSELECTION

eva_henger

eva henger su alessia marcuzzi

Rocco Siffredi‏ @RoccoSiffredi24 +

Rispettate #evahenger e tutte le persone che hanno il coraggio di denunciare queste porcherie #respecteva #isola

Davide Moschetti‏ @DavideMoschetti

Alessia dopo settimane e settimane che viene massacrata da #Striscialanotizia tira fuori le unghie e nera va contro Eva #isola

LALLERO‏ @SeeLallero

Alessia a Eva Henger "Sei fuori di testa" #isola

contechristino‏ @contechristino

Eva: "Dite sempre non ne parliamo più, non è la sede e poi siete voi stessi a farmi domande ogni settimana".

Alessia: "EVA ADESSO BASTAH FARE LA MORALISTAH, VAI IN GIRO PER TRASMISSIONI".

Ok lo sbalzo di personalità ma spiegatemi il nesso logico che non ce lo vedo. #isola

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Amo Alessia che si è incazzata per una cosa che Eva non ha mai detto ma che ha capito solo lei #Isola

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

Tutto molto bello. La #Henger che ci fa lezioni di italiano ... e io boh #isola

eva henger

Dr.Apocalypse‏ @DrApocalypse

Una donna sull'orlo di una crisi di nervi.

Je sta a scoppia’ la vena. #isola #alessiamarcuzzi

Coachello‏ @coachelloo

LA MARCUZZI FUORI COPIONE. IO C’ERO. #isola

mats‏ @m_mats_

A me Alessia Marcuzzi arrabbiata fa seriamente paura #isola

Federico Ursitti C.‏ @federicoursitti

ALESSIA MARCUZZI HAI GUADAGNATO MILLE PUNTI #isola

Uzzo‏ @neodie

Alessia sempre così, senza goccine per favore #isola

alessia marcuzzi calendario

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

QUESTA È L'ALESSIA MARCUZZI CHE VOGLIAMO ALLA CONDUZIONE. #Isola

RAGAZZO COMUNE‏ @RAGAZZO_COMUNE

ALESSIA PERCHÉ AVRESTI DOVUTO AVERE PREGIUDIZI NEI CONFRONTI DI MERCEDESZ? DOVRESTI GUARDARE IL TUO PERCORSO NON QUELLO DEGLI ALTRI! #isola

Andrea Conti‏ @IlContiAndrea

Lo spirito di #SimonaVentura dopo 16162672:63673 puntate è in lei #Isola

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

ALESSIA SE SOLO AVESSI TIRATO FUORI QUESTO CARATTERE SIN DALLA PRIMA PUNTATA ALTRO CHE SIMONA VENTURA FACEVI IL 90% DI SHARE!!!!!!!! #isola

Dr.Apocalypse‏ @DrApocalypse

Era due mesi che stava a monta’ sta sfuriata #isola

Mario Manca @MarioManca

Lo sfogo di Alessia, più che contro Eva Henger, mi sembra frutto di settimane e settimane di interviste, interventi e servizi contro di lei e il suo stile di conduzione. Ha covato per tanto tempo e ora non ce l'ha fatta più. #isola

Dr.Apocalypse‏ @DrApocalypse

Nel frattempo Ricci e la D’Urso ringraziano per altre 3 settimane piene di materiale. C’e’ la Rinaldi che se la sta a fa a nuoto pur di stare domani a Pomeriggio 5 #isola #AlessiaMarcuzzi

barbara d urso ringrazia

Diego T. ?‏ @Caustica_mente

PIENA delle critiche del mondo e di Striscia, la Marcuzzi ha usato il pretesto per scatenarsi e far vedere che ha carattere. Quando Eva ha detto la verità: LA MARCUZZI IN UNA PUNTATA HA DETTO NON NE PARLIAMO PIÙ, POI STUZZICATA DA STRISCIA DOPO HA DETTO CHE NE RIPARLAVA #isola

Diego Odello‏ @Mr_Odo

Alessia ha sclerato e mente sapendo di mentire. Striscia ha mandato in pappa la Marcuzzi #isola

Diego T. ?‏ @Caustica_mente

Poi voi che esaltate Alessia Marcuzzi, mi dovete spiegare cazzo c’entra quando ha detto: “CON TE NON SONO STATA MAI MORALISTA, C’È STATA TUA FIGLIA E SONO STATA SEMPRE CARINA E NON MORALISTA”. #isola

Alessia‏ @blaccckout

Alessia Marcuzzi che dice a Eva Henger: “Io non ti ho mai giudicata" alludendo al suo passato da pornostar, è una cosa così triste e meschina che io non le farei condurre più manco la sagra del carciofo a Bari. #isola

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

mara venier ombrello

“Ma allora stasera guidi tu?” #isola

Dr.Apocalypse‏ @DrApocalypse

C’e’ una bella differenza tra l’isterismo improvvisato e la capacitá di tenere per le palle una trasmissione, qui da mesi evidentemente naufragata #isola

Orazio Guarnaccia‏ @ori_spears

Ricordiamo alla Marcuzzi che la droga è vietata da CONTRATTO, Henger denunciava in merito al regolamento, quindi "NE DOVEVI PARLARE IN ALTRE SEDI" UN CAZZO!!! #isola

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

Alessia ma se questa cazzo di cosa delle canne è stata denunciata nella tua trasmissione in quale cazzo di altra sede doveva essere trattata se non in puntata e nella tua cazzo di sede #isola

Il Brucalippo‏ @TheBrucalippo

Alessia non ti crede nessunoooo Sei la prima che oscuri, insabbi e hai trasformato questa trasmissione in una barzelletta. Ora la colpa è di Eva? AMMETTI CHE STATE INSABBIANDO LE PEGGIO COSE, AMMETTILO #isola

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

SCONTRO TRA TITANI TRASH ALERT #isola

francesca cipriani valeria marini

Ale_o_Ale‏ @ale_o_ale

La Marcuzzi ha colto l'occasione per sfogarsi dopo tutte le sacrosante critiche e i paragoni con la sua predecessora, ben conscia di essere nel torto. Complimenti a Eva per la calma invidiabile di fronte a quella crisi isterica penosa. #isola

Bianca‏ @Bianca47187704

La mia solidarietà a Eva. Aggredita da una presentatrice fuori di testa che sa solo urlare discorsi sconclusionati e faziosi. Che vergogna. #isola

Driu‏ @Drew_Dalle

Eva è risoluta perché ogni volta la attaccate facendola passare per pazza. #isola

Il Regno del Trash‏ @IlRegnodelTrash

A rega' avete rotto con sta storia della canna insabbiata. Voglio un merdone della Marcuzzi tutti i giorni #isola

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

Io prontissimo e sveglissimo come la nonna di Simone per vedere le litigate trash tra la Marini e la Cipriani sull’Isola dei Famosi #isola

giucas casella prova a ipnotizzare la nonna di simone

LALLERO‏ @SeeLallero

Marcuzzi: "Questa è la mia trasmissione" è stato il botto. #isola

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

Scappa il merdone tra la Cipriani e la Marini. Francesca fu costretta a mollare Casa Signorini per colpa della Marini. #adoro queste polemiche... catfight all' #isola

giovanni mercadante‏ @giuvannuzzo

La Cipriani la sa lunga. Non è stupida per niente. È riuscita a prendersi i suoi 5 minuti anche con la Marini facendole fare una bruttissima figura #isola

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

Francesco Monte manda i fiori a Paola Madre Natura. Il momento Stranamore anche stasera c'è stato #isola

paola di benedetto e le rose di francesco monte

Mario Manca‏ @MarioManca

Quindi la Marini andrà all'Isola per limonare con Marco Ferri e prendere a scapigliate Francesca Cipriani. Quanto manca alla prossima puntata? #isola

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

Oddiooooooo buttate subito la Cipriani e la Marini sull’isola deserta per sempreeeeeeee vi pregooooooooo e voleremo nell’alto dei cieli nel trash dipinto di trash #isola

Debora Marighetti‏ @DeboraMarig

Mara Venier è talmente avanti che fa gli spoiler ancor prima che le cose vengano immaginate. Grazie per il gossip preventivo sulla Marini e la Cipriani. Grazie Mara. Sei unica #Isola

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

La produzione prova a farci bere queste ipnosi di Giucas Casella e poi si domanda come mai non crediamo alle loro versioni sul canna-gate. #Isola

francesca cipriani valeria marini

LALLERO‏ @SeeLallero

Giucas dandole schiaffetti alla nonna le ha spostato il polident 18 volte. #isola

Marco Marfella‏ @ilMenestrelloh

MARA: “MA QUALE IPNOSI È PIÙ SVEGLIA DI ME” Grazie Mara #isola

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

LA NONNA PELLEGRINA CHE NON RIESCE A FINGERE STO MALISSIMO E MARA CHE LI SPUTTANA AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH #isola

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

Mara che spoilera isole, Mara che sbugiarda l'ipnosi di Giucas Casella, abbiamo tutti bisogno di una Mara che ci butti in faccia la realtà. #isola

alessia marcuzzi sketch comedy

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

MARA CHE SPU*TANA TUTTO UNA DI NOI. #Isola

Massimo Galanto‏ @GalantoMassimo

Oggi zia Mara manda tutto in vacca, definitivamente. La si ama. #isola

Sir Rodrigo Borgia‏ @RodrigoB_orgia

Oramai Monte è diventato come Osama Bin Laden: videomessaggi e pizzini. #Isola

vladimir luxuria‏ @vladiluxuria

#isola Bianca ha ricevuto messaggini? Io sapevo che da naufraghi non si dovevano avere contatti con l'esterno se non durante la diretta...

alessia marcuzzi incazzata

Federico Ursitti C.‏ @federicoursitti

Luxuria che getta benzina sul fuoco per portare a casa il talkdelle14 di domenica live prossima #isola

VALERIA MARINI GIOVANNI COTTONE 1

VALERIA MARINI GIOVANNI COTTONE

francesca cipriani giovanni cottone GIOVANNI COTTONE VALERIA MARINI NICHOLAS CAGE