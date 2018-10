OOPS… I DID IT AGAIN – BRITNEY SPEARS SI PRESENTA SMUTANDATA E CON ZINNE STRIZZATE IN TEXAS PER IL CONCERTO DEL GP DI FORMULA UNO – 4 OUTFIT UNO PIU’ TAMARRO DELL’ALTRO, L’AGILITÀ NON E’ PIU’ QUELLA DELLA LICEALE CON LE TRECCINE DI “BABY ONE MORE TIME”, MA BRITNEY SE NE FOTTE: PER OGNI SERATA DEL SUO NUOVO SHOW FISSO AL “PARK TEATHRE” DI LAS VEGAS GUADAGNERÀ MEZZO MILIONE DI DOLLARI… – FOTOGALLERY E VIDEO

britney spears in lingerie durante un concerto in texas 6

Britney Spears non sarà più la liceale con le treccine di “…baby one more time”, ma di sicuro sa ancora come far parlare di sé. Nel suo spettacolo per il GP d’America a Austin, Texas, la bionda 36enne ha sfoggiato 4 outfit uno più tamarro dell’altro con un solo leit motiv: essere smutandata e con le zinne strizzate. Pallette, calze a rete, stivaloni. Con persino il ricevitore del microfono leopardato per fare pandan con il reggiseno. Una cafonata? Può darsi, ma la cara Britney ha mezzo milione di motivi per fregarsene: ha appena annunciato il suo nuovo show a Las Vegas, il lido a cui approdano le star decadute (e decadenti) del pop. Ogni serata le farà guadagnare 500mila dollari, cifra con cui batterà il record di Celine Dion. Oops, I did it again.

Carlo Lanna per www.ilgiornale.it

La notizia è di qualche ora fa ed è stata diffusa sull’account Instagram ufficiale di Britney Spears. L’ex idolo dei teenager torna a Las Vegas per una nuova serie di live show. Una news che è diventata già virale sui social.

britney spears in lingerie durante un concerto in texas 5

Nata in Missuori ma domiciliata a Beverly Hills, Britney Spears non rinuncia alle luci della ribalta e al calore dei fan tanto da tornare a Las Vegas, nella sua seconda casa.

L’indiscrezione è stata già riportata da ET-Online, il giornale americano ha affermato solo qualche giorno fa che la diva del pop, sarebbe presto o tardi tornata a Las Vegas, nel nuovo resort Park MGM dal prossimo febbraio, per una serie di concerti. La locandina ufficiale che è stata poi diffusa sui social, conferma ogni rumor e indiscrezione.

britney spears in lingerie durante un concerto in texas 3

“Sono felice di tornare nella mia seconda casa” scrive la Spears su Instagram, “Sto lavorando ad uno spettacolo tutto nuovo e sono molto, molto emozionata per i miei fan che presto potranno vederlo a Las Vegas” continua. “Sarà molto divertente tornare sul palco del Park Theatre” conclude.

britney spears in lingerie durante un concerto in texas 25

Secondo le prime stime, il nuovo show di Britney Spears a Las Vegas, strapperà il primato che fino ad ora è appartenuto a Celine Dion. La diva del pop potrebbe arrivare ad incassare più di 500mila dollari a spettacolo facendo lievitare considerevolmente la busta dell’artista. Per ora non si conosce la data precisa, ma sicuramente il primo spettacolo è previsto per il febbraio del 2019.

Nonostante la stella di Britney Spears si è un po’ offuscata, sono lontani i fasti degli anni 2000, resta ancora oggi una tra le artiste più amate e apprezzate dai più giovani e non. Recentemente il suo tour ha toccato varie città Europee, tutte sold out ovviamente.

