ORMONI IMPAZZITI E PAROLE IN LIBERTA’: ELEONORA GIORGI SCATENATA AL 'GF VIP': "SE AVESSI AVUTO QUEI 25-30 ANNI ED ERO SINGLE, MI SAREI INNAMORATA DI STEFANO SALA. HA QUELLA GENTILEZZA E QUELLA VIRILITÀ CHE… - IL BOTTA E RISPOSTA SULLA DROGA - BRANCIAMORE? MI STUPISCO NON SIA TOSSICO" - "MIO FIGLIO PAOLO LAVORA AD ‘AMICI’ MA LA DE FILIPPI LO PAGA POCHISSIMO…"

Luca Romano per il Giornale

Eleonora Giorgi continua con le sue clamorose gaffe all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo Zucchero, adesso è stato il turno di Matteo Branciamore. L'attore, ex findanzato di Benedetta Mazza e noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Marco ne I Cesaroni, è un amico della Giorgi. E lei, a microfoni aperti, se n'è uscita con una frase che ha lasciato tutti di stucco: "Matteo è un mio amico, lo conosco bene. Poverino non lo fanno più lavorare... Mi stupisco non sia diventato un tossico o un autolesionista".

L'attrice non è certo nuova a questo genere di "epic fail". Anzi, forse è proprio per questo che molti telespettatori la apprezzano. La scorsa settimana, aveva suscitato clamore la frase in riferimento a Zucchero. L'attrice, parlando con la Marchesa, aveva detto: "Sapessi come l'ho visto io Zucchero. Zozzone, tutto ubriaco". Poi, una volta fatta la gaffe, l'attrice ha cercato di rimediare: "Stupendo cantante, meraviglioso, un grande artista".

2. GIORGI

Da tvzap.kataweb.it

“Mio figlio Paolo lavora anche ad Amici, l’ha preso Maria De Filippi. Solo che lo pagano pochissimo”: parole e musica di Eleonora Giorgi che, nella notte del Grande Fratello VIP, a diretta da studio settimanale conclusa, scaglia una bordata del tutto inattesa (e forse anche involontaria nelle sue implicazioni) verso la produzione di Amici. L’attrice ha infatti raccontato che il giovane Paolo Ciavarro, figlio suo e dell’ex compagno Massimo, non guadagna molto lavorando nel talent della De Filippi.

Subito dopo la puntata del 15 ottobre, insomma, dopo aver goduto della visita inattesa del figlio Paolo all’interno della casa di Cinecittà, Eleonora Giorgi s’è lasciata andare a delle confidenze con gli altri inquilini e ha raccontato proprio del suo Paolo e della sua carriera professionale. “Lui ha fatto un provino per lavorare a Forum e noi non sapevamo nulla”, ha raccontato riferendosi a sé stessa e a Massimo Ciavarro, il padre di suo figlio, come riporta anche Blasting News. “L’abbiamo saputo solo quando l’hanno preso. Adesso lavora anche ad Amici, Maria De Filippi l’ha preso per il daytime. Dal prossimo novembre riparte e lavorerà ancora per Maria, solo che loro lo pagano pochissimo e quindi lui per arrotondare lavora anche in produzione fino alla sera”, ha concluso la Giorgi.

3. GIORGI E SALA

Da www.liberoquotidiano.it

francesco monte stefano sala

La passione segreta di Eleonora Giorgi nella casa del Grande Fratello Vip si chiama Stefano Sala. L'attrice 64 anni ha confessato ai "coetanei" Ivan Cattaneoe Lory Del Santo di provare più di un debole per l'aitante e giovane modello 28enne. "Io sento il perché di Stefano, ho questa debolezza, che ci posso fare! - parola di Giorgi - Ti assicuro che se avessi avuto quei 25-30 anni ed ero single di Stefano mi innamoravo. Ha quella gentilezza e, allo stesso tempo, quella virilitàche sa fare tutto, che si presta a fare tutto… Per esempio, le vene qui, sono cose orrende, non è che uno può. Non solo dalle vene, sono bloccata da tutto, dal molle".

Un'attrazione "scandalosa", una differenza d'età che per ora sta tenendo lontana Eleonora dalla tentazione. Ma poi, ai due sodali, rivela: "A 52 anni mi sono lasciata andare, l'unica volta nella mia vita, con uno di 20, alto, era di marmo". Perciò, mai dire mai.

4. SALA ALLA GIORGI: SIAMO PASSATI TUTTI DALLA DROGA

Anna Rossi per il Giornale

Questa notte alcuni telespettatori del Gf Vip hanno assistito ad una conversazione tra Eleonora Giorgi e Stefano Sala che sembra non essere stata tanto gradita.

Stando a quanto riferito da alcuni utenti che questa notte hanno visto il live su Mediaset Extra, Sala e la Giorgi stavano parlano di un tema piuttosto delicato: il consumo di sostanze stupefacenti. L'attrice avrebbe infatti iniziato a parlare dei suoi problemi passati con la droga, noti al pubblico grazie anche ad un'intervista rilasciata dalla stessa Giorgi qualche mese fa. "Eh io sono passata pure per la droga", avrebbe detto Eleonora.

A quel punto, Stefano Sala avrebbe risposto: "Vabbè ci siamo passati tutti da lì". Una risposta che ha lasciato qualche dubbio al pubblico che subito sui social ha iniziato ad interrogarsi sul discorso dei due. Ma un altro particolare ha catturato l'attenzione. Appena Sala avrebbe pronunciato queste parole, infatti, la produzione - a detta del pubblico - avrebbe staccato l'inquadratura silenziano anche i microfoni.

