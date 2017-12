OSHO-W MUST GO ON - "SONO UN IMPIEGATO, NON UNA WEB STAR" – PARLA FEDERICO PALMAROLI, L’IDEATORE DELLA PAGINA SOCIAL SATIRICA “LE PIU’ BELLE FRASI DI OSHO": "LA BOSCHI MI HA DETTO: ORA FAREMO SCRIVERE A TE I NOSTRI DISCORSI" – IL SANTONE DE NOANTRI SBARCHERA' ANCHE SUL GRANDE SCHERMO? - VIDEO

le più belle frasi di osho

Simona Cangelosi per il Corriere della Sera - Roma

Federico Palmaroli, impiegato romano di 44 anni, è l' ideatore e curatore della pagina social «Le più belle frasi di Osho», una pagina che, aperta per gioco, è diventata un fenomeno: 630 mila follower su Facebook e 107.000 su Twitter.

Adesso è corteggiato dal mondo dell' editoria, della tv e dalla politica. Ha iniziato parafrasando Osho (Osho Rajneesh, il mistico indiano morto nel '90) e facendo satira sulla politica: sul premier Paolo Gentiloni, sul segretario del Pd Matteo Renzi e sulla cancelliera Angela Merkel.

«È iniziato tutto tre anni fa», racconta Palmaroli. «Per caso sono incappato nella pagina reale di facebook sulle frasi di Osho, che trovai già molto divertenti, così ho creato un personaggio sulla falsariga del guru che prende spunto dai fatti di attualità.

le più belle frasi di osho

Chi seguiva già la pagina originale del guru, come Camila Raznovich, ha trovato un lato ironico che le ho fatto amare di più. Altri non lo conoscevano e hanno avuto la curiosità di approfondire il suo pensiero o di leggere i suoi libri. Anche se adesso si trovano in commercio anche tre libri in cui sono racchiuse le vignette che ho realizzato». E i seguaci di Osho non si sono ritenuti offesi?

federico palmaroli

«Alcuni sì, soprattutto dalla fondazione che ha sede a New York: mi hanno creato problemi sul copyright delle foto».

Ma è vero che è stato corteggiato dalla politica?

«Sono stato invitato a Palazzo Chigi, alcuni mesi fa. Appena arrivato mi sono detto: "ma quanno me ricapita? Speriamo che Gentiloni rimanga premier a vita».

Che impressione le ha fatto?

«Una brava persona, un uomo politico di vecchio stampo. Mentre Maria Elena Boschi mi ha detto: "E adesso faremo scrivere a te i nostri discorsi?"».

Ultimamente ha realizzato più vignette con personaggi politici

le più belle frasi di osho

«Ho iniziato creando un personaggio che incarna il detto romano "volemose bene" ma voglio raccontare i fatti di attualità in modo istantaneo e diretto, sempre in chiave ironica. Ultimamente mi hanno risposto su Twitter la ministra Marianna Madia e il ministro Andrea Orlando, dimostrando di essere dotati di autoironia. Sono stato invitato a varie manifestazioni politiche, da Giorgia Meloni alle feste dell' Unità.. sono molto trasversale».

Perché è passato a fare più satira politica?

PALMAROLI COVER

«Osho parla una lingua romanesca, più cinematografica, mentre i personaggi politici viaggiano di più con i temi di attualità, diventando subito trend topic. Ma non abbandonerò il Santone: forse vedrà la luce prossimamente sul grande schermo».

Ne ha tratto un guadagno?

«Solo dai tre libri e gadget realizzati, e una popolarità che non mi aspettavo. Mi chiamano come ospite in Tv, ma non voglio trascurare il mio lavoro principale. E non mi sento affatto una web star.

Sono un impiegato nel settore immobiliare, quindi lo relego come un hobby divertente. Mi piace constatare che la gente si affeziona e si identifica nel personaggio trattando un argomento di attualità.. prendiamo il caso di Spelacchio, l' albero natalizio morente.. ormai è diventato famoso in tutto il mondo, persino il Times gli ha dedicato una pagina».

